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ABD bayrağı ile PKK/PYD'ye ait bez parçaları kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafında yer alan ve terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad gümrük binasının üstüne asılan ABD bayrağı ile terör örgütüne ait bez parçalarının yerinde olmadığı görüldü.

ABD bayrağı ile PKK/PYD'ye ait bez parçaları kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafında yer alan ve terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad gümrük binasının üstüne asılan ABD bayrağı ile terör örgütüne ait bez parçalarının yerinde olmadığı görüldü.

06 Eylül 2017 Çarşamba 14:02
ABD bayrağı ile PKK/PYD'ye ait bez parçaları kaldırıldı

ŞANLIURFA

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasının üstüne astığı ABD bayrağı ile terör örgütüne ait bez parçaları kaldırıldı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde gümrük binasının üstüne asılan ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülebilen ABD bayrağı ile ilçe merkezinin farklı yerlerine asılan terör örgütüne ait bez parçalarının bulunduğu yerde olmadığı görüldü.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki üst düzey önlemleri ise devam ediyor.

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Tel Abyad bölgesi 15 Haziran 2015'te terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolüne geçmişti.

Muhabir: Mustafa Güçlü


Anahtar Kelimeler:
DünyaPKK/PYDRakkaSuriyeTel Abyad
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