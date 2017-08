ABD'de tam Güneş tutulması; NASA izlenme rekoru kırdı

NEW YORK (AA) - ABD'de 1918'den bu yana gerçekleşen ilk tam güneş tutulması, birçok eyalette milyonlarca kişi tarafından şenlik havasında izlendi.



Bazı eyaletlerde yüzde yüz, bazılarında da kısmen gözlemlenen güneş tutulması, 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde ay dünya ile güneş arasında geçerken gerçekleşti ve yaklaşık 3 dakika boyunca güneşin ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelledi.



Birçok kuruluş binaların terasında güneş tutulmasını izlemek için etkinlik düzenlerken, milyonlarca Amerikalı parklarda ve meydanlarda toplanarak, teleskoplarla, kameralarla ve tek kullanımlık koruyucu gözlüklerle tutulmayı şenlik havasında izledi.



Güneş tutulması Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee ve Kuzey Carolina eyaletlerinden net olarak gözlemlendi.



New York'taki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ndeki Rose Yeryüzü ve Uzay Merkezi'nde tutulmayı izleyen davetliler, ayın güneşin yaklaşık yüzde 70'ini kapladığını gözlemledi.



New York'ta bulutların zaman zaman gökyüzünü kaplaması nedeniyle tutulmayı izlemek isteyenler alkışlarla ve sesli olarak tepki gösterdikleri görüldü.



İzleyincilerden bazıları özel gözlük kullanırken, bazıları kendi imkanlarıyla yaptıkları kutularla tutulmayı izlediler.



Bu bölgede yaşayan vatandaşların tutulmadan olumsuz etkilenmemesi ve tutulmayı rahat izleyebilmesi için bazı kentlerde ücretsiz güneş gözlüğü dağıtımı yapıldı.



New York'ta bu özel gözlüğü satın almak isteyenler mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



"Sanki ay ısırılıyormuş gibiydi"



Bu arada, dünyanın merakla beklediği güneş tutulmasının en iyi gözlemlendiği noktalardan birisi de Illinois eyaletinin Carbondale kenti oldu. Kent yakınındaki Giant City Eyalet Parkı'na akın eden binlerce Amerikalı kamp kurup, piknik yaparak bu doğa olayını gözlemledi.



New York'ta Doğa Tarihi Müzesi'nde güneş tutulmasını izleyen 8 yaşındaki Rocca del Vallei duygularını, Anadolu Ajansı muhabirine, "Güneş tutulmasını izlediğimde aklım uçtu. Görüntü sanki ay ısırılıyormuş gibiydi. Sonra baktım dolunay gibi oldu." şeklinde dile getirdi.



NASA TV izlenme rekoru kırdı



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydulardan, yüksek irtifa balonlarından ve araştırma uçağından NASA TV ile canlı yayın yaptı.



NASA yaptığı açıklamada, güneş tutulması yayınını 4 milyon 400 bin kişinin izlediğini bildirdi. Bu sayıyla NASA tarihinin en çok izleyici alan yayınını gerçekleştirmiş oldu.



Trump çıplak gözle baktı



Tutulmayı, ABD Başkanı Donald Trump da eşi Melania ve oğlu Barron Trump'la birlikte Beyaz Saray'ın balkonundan izledi.



Uzmanların sıklıkla çıplak gözle bakılmaması uyarılarında bulunduğu ABD'de Başkan Trump, güneşe çıplak gözle baktı.



Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.



Muhabir: Selçuk Acar, Bilgin S. Şaşmaz, Tayfun Coşkun