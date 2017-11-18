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ABD Dışişlerinden Filistin temsilciliğini kapatma kararı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington’daki temsilciliğinin kapatılmasını öngören yasayı askıya alan onayını uzatmayacağı bildirildi.

ABD Dışişlerinden Filistin temsilciliğini kapatma kararı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington’daki temsilciliğinin kapatılmasını öngören yasayı askıya alan onayını uzatmayacağı bildirildi.

18 Kasım 2017 Cumartesi 23:48
ABD Dışişlerinden Filistin temsilciliğini kapatma kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un, yasal düzenleme kapsamında, bu ay sona erecek Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Washington’daki temsilciliğinin kapatılmasını askıya alan onay süresini uzatmayacağı bildirildi.

AA muhabirine açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD Temsilciler Meclisinin Aralık 2015’te, 1987 tarihli Terörle Mücadele Yasası'na ek olarak sunduğu tasarıda, FKÖ’nün İsrail’e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunduğu şikayeti geri çekmemesi ve İsrail ile doğrudan müzakerelere katılmaması durumunda, örgütün Washington’daki yasal durumunun iptal edilmesi ve temsilciliğinin kapatılmasının ön görüldüğünü kaydetti.

FKÖ’nün ilgili yasa kapsamında üzerine düşeni yapıp yapmadığının ise belli sürelerle dışişleri bakanının kararına bağlandığını anımsatan yetkili, Bakan Tillerson’un son onayının kasım ayı itibarıyla biteceğini belirtti.

Yetkili, “Yeni bir onay veremeyeceğiz, bunu da FKÖ’ye ilettik. Bakan, özellikle Filistin liderlerinin UCM ile ilgili açıklamaları gibi tutanakların yasa kapsamında şart koşulan onayı vermesine imkan bırakmadığına karar verdi.” ifadelerini kullandı.

İlgili yasanın, FKÖ’nün Washington’daki temsilciliğinin durumuna ilişkin maddelerinin ABD Başkanının 90 gün içerisinde Filistin yönetiminin İsrail yönetimi ile doğrudan müzakerelere başladığına karar vermesi üzerine yeniden askıya alınabileceğini dile getiren yetkili “Bu kapatma durumunun kısa olmasını umuyorum.” dedi.

Yasa çerçevesinde FKÖ’nün Washington temsilciliğinin kapatılmasının Filistin ile ABD arasındaki ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine işaret eden yetkili, Washington ile Filistin yönetimi arasındaki ilişkilerin FKÖ’nün Washington temsilciliğinin ötesine geçtiğini kaydetti.

Yetkili, “Bu tedbir hiçbir şekilde ABD’nin çabalarından vazgeçtiği anlamına gelmemeli.” diye konuştu.

ABD Filistin’i devlet olarak tanımıyor ancak FKÖ, Washington’da 1994 yılından bu yana Amerikan yönetimi ile ilişkileri yürüten ve Filistin halkını temsil eden bir delegasyon bulunduruyor.

Muhabir: Kasım İleri

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