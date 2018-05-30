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ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinden S-400 açıklaması

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Wilson, Türkiye'nin S-400 füzesi almasının NATO ittifakı açısından bir sorun teşkil etmediğini ve ülkesinin de Ankara'nın Rus S-400 sistemi almasına ilişkin sorunun bir parçası olduğunu söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinden S-400 açıklaması

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Wilson, Türkiye'nin S-400 füzesi almasının NATO ittifakı açısından bir sorun teşkil etmediğini ve ülkesinin de Ankara'nın Rus S-400 sistemi almasına ilişkin sorunun bir parçası olduğunu söyledi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 05:27
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinden S-400 açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nin düzenlediği "ABD İttifaklarını Güçlendirme" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruya yanıt veren Wilson, konuyla ilgili operasyonel kaygılarının olduğunu ve bunun Dışişleri ile Savunma bakanlıkları nezdinde Türkiye ile görüşüldüğünü ifade etti.

Wilson, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle de gelişmiş savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlu olduğu yer bakımından operasyonel sorunlar var. Onlar NATO ittifakı içinde ve aynı zamanda ABD uçakları var, F-35'ler gibi. Türkiye F-35 ortağı ancak onların bu uçakları S-400’lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz. Türkiye ile görüşmeler devam ediyor ve Türkiye bu uçakları teslim almadan bu sorunun çözüleceği konusunda umutluyum."

"ABD de burada sorunun parçası"

"Türkiye'nin S-400 alması NATO ittifakı içerisinde bir sorun teşkil eder mi" sorusuna Wilson, şu yanıtı verdi:

"Hayır, öyle düşünmüyorum. Bu sorunları doğrudan NATO ittifakına bağlamıyorum. Her zaman müttefiklerimizin NATO ile ortak çalışacak ve tehdit teşkil etmeyecek ekipman almasını istiyoruz. Bu durum başka yerlerde de var. Bazen ABD de sorunun bir parçası. Örneğin, insansız, uzaktan kumandalı hava araçları almak isteyen bazı müttefiklerimiz var. İhracat sınırlamalarından dolayı biz onlara satamıyoruz. Dolayısıyla onları Çin yapımı insansız hava araçları ve istihbarat, gözlem ve keşif araçlarını almaya zorlayan bir duruma sokuyoruz. Bu sorunlara neden oluyor."

Heather Wilson, ABD’nin bu konuda müttefiklerine yardımcı olacak bir ortak olması ve onları ekipman taleplerini karşılayacak şekilde ihracat sınırlamalarını ayarlaması gerektiğini kaydetti.

ABD’de İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğüne zarar verecek bir silah satışı konusunda sınırlama bulunduğundan dolayı bir çok Arap ülkesi insansız hava araçlarını Çin'den alıyor.

Türkiye de S-400 alımına, ABD'nin Patriot füzelerini vermemesini gerekçe gösteriyor.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaF 35Heather WilsonNATOTürkiye
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