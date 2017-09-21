ABD ile Rusya arasında Deyrizor görüşmesi gerçekleşti

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, koalisyona bağlı generallerin, Rus generallerle Deyrizor ilinde rejimle ABD destekli güçler arasındaki ayrışma önlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Albay Dillon, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Albay Ryan Dillon, koalisyona bağlı generallerin, Rus generallerle Deyrizor ilinde rejimle ABD destekli güçler arasındaki ayrışma önlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiğini ifade etti.

PKK’nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Beşar Esed rejimine bağlı güçler arasında Deyrizor mücadelesi kızışırken ilk kez koalisyon ve Rus üst düzey askeri yetkililerin yüz yüze görüşmesi dikkat çekti.

Albay Dillon, görüşmenin birkaç gün önce bölgede bir yerde yapıldığını ve generallerin bölge ile ilgili harita ve grafikler üzerinden birbiriyle bilgi paylaşımında bulunduğunu dile getirdi.

Dillon şöyle devam etti:

“Koalisyon ve Rus askeri yetkilileri bu hafta ayrışma önlemlerini genişletmek ve ayarlamak üzere yüz yüze görüştüler. Görüşmede, kazara hedef almaları ve DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak başkaca sürtüşmeleri engellemek için operasyonel grafiklerin ve lokasyonların paylaşılmasının gerekli olduğu vurgulandı”

Görüşmenin içeriğine ve yerine ilişkin daha fazla detay vermekten kaçınan Dillon, ABD ilearasında bir ay önce ise hava unsurlarının yanı sıra kara unsurlarının da ayrışması için bir iletişim kanalı kurulduğunu belirtti.

İki hafta önce SDG'nin Deyrizor’da başlattığı operasyon kapsamında bin kilometrelik alanı DEAŞ’tan temizlediğini iddia eden Dillon, örgütün Deyrizor’un kuzeydoğusunda ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

SDG Deyrizor’un doğusuna inmeye hazır

AA muhabirinin SDG’nin halihazırda nerede olduğuna yönelik sorusuna Dillon, şu cevabı verdi:

“SDG’nin ilk hedefi Deyrizor’un kuzey doğusunda, kente 20 kilometre yaklaşmaktı, bunu tamamladılar. Geriden temizlemeye başladılar. Geçen hafta da demiştim 500 kilometrekarelik bir alanı almışlardı. Bu iki koldan yapılan bir ilerlemeydi. O zamandan beri bu alanı tamamen temizlediler. İki kol arasındaki alanı temizlediklerinden dolayı şimdi özellikle de doğuya doğru bu iki kolun dışına doğru operasyonlarını genişletiyorlar.”

Dillon, SDG’nin Deyrizor’un doğusuna inip inmeyeceğine yönelik sorusuna ise örgütün Deyrizor'un doğusuna inmeye hazır olduğunu söyledi.

Rejimin Deyrizor kentinin doğusuna hareket etmesine rağmen SDG’nin de doğuya inme isteğinin generallerin toplantısında gündeme geldiğini ifade eden Dillon, hangi grubun kentin doğusunu ele geçireceğine dair bir karar alınıp alınmadığına yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı.

Dillon, ABD’nin son bir hafta içerisinde Deyrizor’da 17 hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Kuzey Irak'taki referandum dikkat dağıtıcı

Basın toplantısında, Kuzey Irak'ta yapılacak referanduma da değinen Dillon, söz konusu girişimin DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda dikkatleri dağıttığını ifade etti.

Referandum gündeme gelmeden Irak’taki tek konunun DEAŞ ile mücadele olduğunu dile getiren sözcü Dillon, “Son zamanlarda, en son bu sabah, Iraklı mevkidaşımla yaptığımız ortak basın toplantısında neredeyse tüm sorular DEAŞ’tan ziyade referandum ile ilgili idi. Dolayısıyla şunu ifade edeceğim DEAŞ ile mücadelede dikkatler dağılmış durumda.” ifadelerini kullandı.