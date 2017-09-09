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ABD Irma kasırgasına hazırlanıyor

ABD'ye doğru üçüncü kategoride ilerleyen Irma kasırgasının ilk görüleceği eyalet olan Florida'da 700 bin kişi için daha tahliye kararı verildi.

ABD Irma kasırgasına hazırlanıyor

ABD'ye doğru üçüncü kategoride ilerleyen Irma kasırgasının ilk görüleceği eyalet olan Florida'da 700 bin kişi için daha tahliye kararı verildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 21:26
ABD Irma kasırgasına hazırlanıyor

NEW YORK (AA) - ABD'ye doğru üçüncü kategoride ilerleyen Irma kasırgasının ilk görüleceği eyalet olan Florida'da 700 bin kişi için daha tahliye kararı verildi.

Atlantik Okyanusu'nda bulunan ada ülkelerinden geçerek Florida'ya doğru ilerleyen Irma kasırgasının şiddetinin üçüncü kategoriye (yaklaşık 200 kilometre) indiği ancak kasırganın ilerleyen saatlerde şiddetini artıracağı belirtildi.

Kasırganın güzergahında bulunan başta Florida olmak üzere Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

Florida'ya pazar sabah ulaşması beklenen kasırga için 700 bin kişinin daha tahliyesine kararı verildi. Son rakamla birlikte, eyaletten tahliye edilmesine karar verilenlerin sayısı 7 milyona yaklaştı.

Daha önceki tahminlerin aksine kasırganın merkezinin Miami'den geçmeyeceği kaydedilirken, eyaletin güney ucundaki Key West'ten kategori 4 şiddetinde girecek Irma'nın kuzey batıya doğru ilerleyip 3 milyon nüfuslu Tampa Bay bölgesine ulaşması bekleniyor.

Florida Valisi Rick Scott, tahliye kararı verilenlerin derhal evlerinden ayrılması gerektiğini belirterek, "Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına." ifadelerini kullandı.

Zamanın hızla daraldığını dile getiren Scott, halen eyalette etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 25 bin aboneye elektrik verilemediğini bildirdi.

İnsanlar kaçıyor

Öte yandan kasırganın güzergahından ayrılmaya çalışan onbinlerce kişi ATM'lerde ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Acil nakit ihtiyacı için ATM'lere olan yoğun talep nedeniyle de bir çok makinede para kalmadığı belirtildi.

Eyaletten ayrılmak isteyenler için hava ulaşımı da cuma gecesi itibariyle seçenek olmaktan çıktı. Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood uluslararası havalimanlarında uçuş hizmeti verilmezken, Fort Lauderdale-Hollywood havalimanı tamamen kapatıldı.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida'daki barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurmuştu.

Irma kasırgası, 30 Ağustos'ta Afrika'nın batısındaki Cape Verde (Yeşil Burun) Adaları civarında, Afrika'dan esen tropik rüzgarların meydana getirdiği bir anaforun büyümesiyle oluşmuş, Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetini artırarak 5'inci kategoride bir kasırgaya dönüşmüştü.

Karayiplerde binlerce evi tahrip ederek 20'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Irma kasırgası tüm hızıyla kuzey batıya doğru ilerlerlerken, ABD'de ilk vuracağı Florida eyaletine ulaşmasına ise 350 kilometre kaldığı ifade ediliyor.

Muhabir: Mustafa Keleş

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