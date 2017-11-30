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ABD istemedi, Danimarka Rus doğalga boru hattına 'hayır' dedi

Danimarka, 'Kuzey Akımı 2' doğalgaz boru hattının sınırlarından geçmesini engellemek için yasal düzenlemeye gitti.

ABD istemedi, Danimarka Rus doğalga boru hattına 'hayır' dedi

Danimarka, 'Kuzey Akımı 2' doğalgaz boru hattının sınırlarından geçmesini engellemek için yasal düzenlemeye gitti.

30 Kasım 2017 Perşembe 21:40
ABD istemedi, Danimarka Rus doğalga boru hattına 'hayır' dedi

ABD istemedi, Danimarka Rus doğalga boru hattına 'hayır' dedi

KOPENHAG (AA) - Danimarka, 'Kuzey Akımı 2' (Nord Stream 2) boru hattının Baltık Denizi'ndeki sınırlarından geçmesini engellemek için yasa çıkardı.

Rus doğalgazının Almanya'ya ulaşmasını sağlayacak bin 200 kilometre uzunluğundaki boru hattının, Danimarka topraklarından geçme talebini değerlendirmeye alan Danimarka Parlamentosu, boru hattının ülke sınırlarından geçmemesine ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Danimarka Parlamentosunda kabul edilen yasa tasarısıyla, Danimarka, Kuzey Akımı 2 boru hattının, ülke sınırlarından geçmesini engelleyebilecek.

1 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek yeni yasaya, parlamentodaki 9 partiden 7’si destek verirken, sadece Alternatif Parti ve Birlik Listesi karşı çıktı.

Yeni yasayla, Danimarka Dışişleri Bakanı, boru hatlarının ülke sınırlarından geçip geçmemesi hakkında karar alabilecek.

Danimarka yasalarına göre, ülke sınırlarından geçecek boru hatlarında şimdiye kadar çevre politikaları göz önünde bulunduruluyordu.

Yeni yasayla, Danimarka sınırlarından geçecek boru hatlarına izin verilmeden önce, boru hattının ulusal güvenlik, dış politika ve savunma politikalarına da uygunluğu dikkate alınacak.

ABD karşı

Rus şirketi Gazprom'un tek sahibi olacağı Kuzey Akımı 2 projesinin, Danimarka sınırlarından geçmesine ABD de karşı çıkmıştı.

Uzunluğu bin 200 kilometre olarak hesaplanan Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı, halen kullanımda olan Kuzey Akımı'nın iki kat kapasitesindeki doğalgazı, Rusya'dan Almanya'ya ulaştıracak.

Kuzey Akımı 2 boru hattının, Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya sınırlarından geçmesi planlanıyor. Hattın inşası için, sınırlarından geçtiği ülkelerin izin vermesi gerekiyor.

Muhabir: Davut Çolak

Son Güncelleme: 30.11.2017 19:37
Anahtar Kelimeler:
RusyaNord Stream 2Nord StreamGazpromDünyaDoğalgaz Boru HattıDanimarkaBoru Hattı
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