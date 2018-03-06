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ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, ABD yönetiminin Esed rejiminin kimyasal saldırılarına karşı rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi.

ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats, ABD yönetiminin Esed rejiminin kimyasal saldırılarına karşı rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi.

06 Mart 2018 Salı 20:34
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Amerikan yönetiminin Beşşar Esed rejiminin kimyasal saldırılarına karşı rejime yönelik geçen yıla benzer bir saldırı düzenlenmesini konuştuğunu söyledi.

Coats, Savunma İstihbarat Direktörü Korgeneral Robert P. Ashley, Jr. Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde küresel tehditler konulu bir oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Bir senatörün Suriye rejimin neredeyse günlük olarak kullandığı klor gazının kitle imha silahı olarak değerlendirip değerlendirmediğine ilişkin bir soruya Coats şu yanıtı verdi:

"Bunu da kitle imha silahı olarak değerlendiriyoruz. Orada sarinden çok klor kullanımı var. Son saldırıları hali hazırda değerlendiriyoruz. Bununla ilgili henüz tam bilgi sahibi değiliz. Taraflar birbirini suçluyor. Henüz değerlendirmeyi tamamlamış değiliz ancak bu konuda oldukça kaygılıyız. Başkanın geçen yılki saldırıya verdiği tepkiyi gördünüz. Bu, şu anda biz konuşurken bile ciddi bir şekilde tartışılıyor ancak yine ifade ediyorum bu kapalı bir oturumda konuşulmalı."

ABD geçen yıl İdlib'in Han Şeyhun beldesinde kimyasal silahla saldırması üzerine ABD Başkanı Donald Trump saldırıda kullanılan Şeyrat Hava Üssünün vurulmasına karar vermişti. ABD'nin Akdeniz'de konuşlu gemilerinden fırlatılan füzelerle hava üssündeki 59 nokta vurulmuştu.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaEsed RejimiKimyasal SilahSuriye
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