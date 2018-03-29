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ABD, Kim'in Çin ziyaretini olumlu buldu

ABD yönetimi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini açıkladı.

ABD, Kim'in Çin ziyaretini olumlu buldu

ABD yönetimi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini açıkladı.

29 Mart 2018 Perşembe 01:15
ABD, Kim'in Çin ziyaretini olumlu buldu

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore ile ilgili soruları yanıtladı.

Sanders, Şi ile Kim arasındaki görüşmenin hatırlatılması üzerine, "İhtiyatlı bir iyimserliğimiz var ancak (Şi ile Kim arasında yapılan) dünkü görüşme, Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı yaklaşımının işe yaradığını ispatlayan iyi bir gösterge. Onu (Kim'i) Kuzey Kore'nin lideri olduktan sonra ilk kez ülkesi dışında gördünüz. (Trump ile Kim arasındaki) Görüşme ufukta belirirken, bu süreci daha ileri taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un arasında mayıs ayında yapılacağı belirtilen görüşmeye ilişkin ise "Bu, küresel çapta önemi olan bir şey ve bunun olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde yapılmış olmasından emin olmak istiyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kuzey Koreliler bu öneriyi yaptı, biz de kabul ettik." yorumunu yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim, ilk yurt dışı ziyaretini Pekin'e yapmış ve burada Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Trump ile Kim'in en geç mayıs ayı sonuna kadar belirlenecek bir yerde görüşecekleri açıklanmış, görüşme teklifinin Pyongyang yönetiminden geldiği belirtilmişti.

Flynn ve Manafort'a af tartışması

Öte yandan Sözcü Sanders, Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve Trump'ın eski avukatı John Dowd'un geçen yıl Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile eski kampanya menajeri Paul Manafort'un "Başkan tarafından affedilmesi" için girişimde bulunduğu iddiasını yalanladı.

Sanders, Beyaz Saray'ın gündeminde herhangi bir af tartışmasının olmadığını ve medyada çıkan af haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Flynn ile Manafort, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından suçlanmış, Michael Flynn hakkındaki suçlamaları kabul edip Mueller ile iş birliği yaparken, Paul Manafort ise suçlamaları kabul etmemişti.

Muhabir: Hakan Çopur

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