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ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye 120 adet zırhlı araç verdi

ABD, PKK/PYD'ye 120 adet yeni zırhlı araç yardımında bulundu. Örgüt, araçları Afrin'e gönderme hazırlığı yapıyor.

ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye 120 adet zırhlı araç verdi

ABD, PKK/PYD'ye 120 adet yeni zırhlı araç yardımında bulundu. Örgüt, araçları Afrin'e gönderme hazırlığı yapıyor.

21 Kasım 2017 Salı 20:52
ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye 120 adet zırhlı araç verdi

HASEKE/ANKARA (AA) - ABD, Suriye'de desteklediği terör örgütü PKK/PYD'ye, 120 zırhlı araç verdi.

Haseke'deki AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD ordusu, geçen hafta Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından geçirdiği 120 adet muharip ve mayına dayanıklı zırhlı aracı terör örgütü PKK/PYD'ye teslim etti.

Terör örgütünün zırhlı araçları ve yüzlerce militanı, Türkiye sınırında Hatay'ın karşısına denk düşen, Suriye'nin Afrin ilçesine sevk etmeyi planladığı ve bu amaçla hazırlık yaptığı öğrenildi.

PKK/PYD'nin sevkiyat için Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeki Halep koridorunu kullanması gerekiyor.

ABD, daha önce de Irak'tan binlerce tır ve kamyonla getirdiği silah, araç ve mühimmatı PKK/PYD'ye teslim etmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDPKK/PYDSevkiyatYardım
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ahmet 2017-11-21 21:49:22

amerika kendi cikarlari icin bugun bolgede kurtleri kullanirken zuccaciye dukkanina girmis fil gibi. kurtler kullanıldigini cok iyi biliyor. kullanicilarinin kendisine gunun birinde tekme vuracagini da biliyor amerika zaten katil katillerle katillerin ittifak kurmasindan daha dogal ne olabilir, bu kopekleri sadece incirlikten degil butun turkiyeden postalamali.

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