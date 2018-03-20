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ABD'de dördüncü kar fırtınası uyarısı

Son 3 haftadır soğuk hava koşullarıyla mücadele eden ABD'nin kuzeydoğu bölgesi için dördüncü kar fırtınası uyarısı yapıldığı bildirildi.

ABD'de dördüncü kar fırtınası uyarısı

Son 3 haftadır soğuk hava koşullarıyla mücadele eden ABD'nin kuzeydoğu bölgesi için dördüncü kar fırtınası uyarısı yapıldığı bildirildi.

20 Mart 2018 Salı 20:16
ABD'de dördüncü kar fırtınası uyarısı

NEW YORK (AA) - Son 3 haftadır soğuk hava koşullarıyla mücadele eden ABD'nin kuzeydoğu bölgesi için dördüncü kar fırtınası uyarısı yapıldı.

ABD'nin Ulusal Hava Durumu Hizmetleri bürosundan (NWS) yapılan açıklamada, "Sahil boyunca görülecek fırtına kuzeydoğu bölgesine ağır kar ve şiddetli rüzgar getirecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, fırtınanın salı gecesi başkent Washington D.C.'yi etkisi altına alarak 10-20 santimetre arasında kar getireceği, daha sonra kuzeye ilerleyerek çarşamba sabahı New York ve New Jersey eyaletlerini etkisi altına alacağı bildirildi.

ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen New York'ta kar kalınlığının 35 santimetreyi bulabileceğine işaret edilen açıklamada, fırtınanın çarşamba akşamı da kuzeye ulaşarak Boston'u etkisi altına almasının ve bölgeye yaklaşık 28 santimetre kar getirmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Söz konusu kar fırtınası, ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde son 18 gündeki dördüncü hava muhalefeti olacak.

ABD'nin kuzeydoğusunda 3 Mart, 8 Mart ve 13 Mart'taki fırtınalarda 2 milyon kişi elektriksiz kalmış, 9 binden fazla da uçuş iptal edilmişti.

Muhabir: Övünç Kutlu

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