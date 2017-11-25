ABD'de evsizlerin nüfusu Türkiye'de 47 şehri geride bırakıyor

NEW YORK-Övünç Kutlu

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ABD'deki evsiz nüfusunun Türkiye'nin 47 şehrinin geride bırakıyor.

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığının verilerine göre, geçen sene ABD'de ortalama 550 bin evsiz bulunuyordu. Bu sayı 2016'da Ağrı'nın nüfusundan daha fazlayken, Tunceli'nin nüfusunu ise neredeyse yediye katladı.

Çocuklu evsizlerin sayısı Iğdır ve Bartın nüfusu kadar

ABD'de geçen sene evsiz olan kişilerin 374 bini (yüzde 68) barınaklarda veya günübirlik kentsel konutlarda kalırken, 176 bini (yüzde 32) ise kamusal alanlarda yaşadı. Buna göre, ülkede barınaklar ve geçici konutlarda yaşayan evsizlerin sayısı neredeyse Kastamonu'nun nüfusuna eş değerken, kamuya açık alanlarda yaşayan evsizlerin sayısı da Gümüşhane'nin nüfusunu geride bıraktı.

Geçen sene ABD'de yaklaşık 550 bin evsizin 355 binini (yüzde 64,5) yalnız başına hayatla mücadele eden bireyler oluştururken bu sayı Kırklareli'nin nüfusundan fazla. Ayrıca, ABD'deki evsizlerin yaklaşık 195 bini (yüzde 35,5) çocuklu ailelerden oluşurken, bu rakam Iğdır veya Bartın'ın nüfusuna denk geliyor.

ABD'de geçen seneki 550 bin evsizin 331 binini (yüzde 60) erkekler oluştururken, 217 bini (yüzde 39,5) kadınlardan, 2 bini de (yüzde 0,5) transgender kişilerden oluştu. Ayrıca, evsiz kadınların yaklaşık yüzde 76'sı yerel barınaklarda veya kentsel konutlarda kendilerine sığınacak yer bulabilirken, evsiz erkeklerin ise yüzde 70'i sokaklarda yaşıyor.Temel nedenlerin başında işsizlik geliyor

Uluslararası yardım kuruluşu The Salvation Army'nin araştırmasına göre, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de evsizliğin temel nedenlerinin başında işsizlik ve yoksulluk geliyor.

Ülkede işini herhangi bir nedenle kaybeden veya iş bulamayanlar, konut kredisi, sağlık sigortası masrafları, kişisel borçlar ve tüketici kredileri altında ezilirken zamanla ev taksitlerini veya kiralarını ödeyemiyor ve sokağa atılıyor.

ABD'de evsiz kalan ve düşük maliyetli konutlarla evsiz barınaklarında kendilerine yer bulamayan insanlar, çoğunlukla sokaklarda kartonların üzerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin finans merkezi olarak bilinen en büyük kenti New York'ta kaldırımlarda kendilerine kartonlardan barınak yapan evsizlerin yanlarında sadece birkaç parça eşya ve valizleri bulunuyor.

New York kaldırımlarında mazgalların üzerine kartonlarını yerleştiren evsizler, bu mazgallardan çıkan buharla ısınmaya çalışırken, soğuk kış günlerinde de battaniyelerine sarılarak geceyi geçiriyor.

ABD'nin Evsiz Gaziler Ulusal Koalisyonunun (NCHV) verilerine göre, geçen sene ülkedeki yaklaşık 550 bin evsizin yüzde 11'ini, yani 60 binden fazlasını gaziler oluşturdu.

ABD'deki Evsiziliği Bitirmek İçin Ulusal Birlik adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun verilerine göre, ülkede evsizlerin en çok ve en yoğun bulunduğu bölge ABD'nin finans dünyasının merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki New Jersey metropolitan bölgesi.