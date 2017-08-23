ABD'de İslam karşıtı gösterilere iptal kararı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından ülke genelinde 36 eyalette yapılması planlanan İslam karşıtı protestoların iptal edildiği bildirildi.

Müslüman karşıtlığıyla bilinen ve geçen haziran ayındaki "Şeriata Karşı Yürüyüş"ü organize eden Trump destekçilerinin oluşturduğu "ACT for America" grubunun 9 Eylül tarihi için 36 eyalette planladığı protesto gösterileri iptal edildi.

Trump'ın Beyaz Saray Başstratejisti iken geçen hafta görevine son verdiği muhafazakar isimlerden Stephen Bannon'un yeniden başına geçtiği Breitbart internet haber sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, iptal kararına "ABD ve Avrupa'daki son şiddet olayları" gerekçe gösterildi.

"Beyaz üstünlükçüğüne ve İslamofobiye karşı zafer"

Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) konuya ilişkin yapılan açıklamada ise protestoların iptali, "beyaz üstünlükçüğüne ve İslamofobiye karşı zafer" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, söz konusu karar memnuniyetle karşılandı.

Virginia'nın Charlottesville kentinden sonra 19 Ağustos'ta Boston'da iddialı bir miting planlayan aşırı sağcı gruplar ancak 100 civarında eylemci sayısına ulaşabilmişti. Aynı gün bu gruplara karşı toplanan faşizm karşıtı eylemcilerin sayısının yerel polisin en son açıklamasına göre 40 bine yakın olduğu belirtilmişti.

Muhabir: Selçuk Acar