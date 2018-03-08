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ABD’de kar fırtınası nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi

Yoğun kış şartları ABD'yi vurdu.

ABD’de kar fırtınası nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi

Yoğun kış şartları ABD'yi vurdu.

08 Mart 2018 Perşembe 08:54
ABD’de kar fırtınası nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi

ABD’de kar fırtınası nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi

   Yoğun kış şartları ABD'yi vurdu.ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle 3046 uçak seferi iptal edildi, 9356 yurt içi ve yurt dışı uçak seferi de gecikmeli olarak yapıldı.Kar fırtınası New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Connecticut eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilerken, bazı kentlerde okullar tatil edildi. New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde ‘acil durum’ ilan edildi. Saatteki hızı 145 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, çok sayıda ağaç devrildi. Ağaç devrilmeleri yüzünden elektrik kablolarının koptu, yüz binlerce ev ve işyeri karanlıkta ve soğukta kaldı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
ABDKar Fırtınası
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