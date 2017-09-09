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ABD'de milyonlarca kişiye Irma tahliyesi

ABD'ye doğru beşinci kategoride ilerleyen Irma Kasırgası'nın ilk vuracağı eyalet olan Florida'da 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Bu, kişi sayısı bakımından ülkedeki en büyük tahliyelerden biri olacak.

ABD'de milyonlarca kişiye Irma tahliyesi

ABD'ye doğru beşinci kategoride ilerleyen Irma Kasırgası'nın ilk vuracağı eyalet olan Florida'da 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Bu, kişi sayısı bakımından ülkedeki en büyük tahliyelerden biri olacak.

09 Eylül 2017 Cumartesi 08:38
ABD'de milyonlarca kişiye Irma tahliyesi

NEW YORK (AA) - Şu ana kadar Atlantik Okyanusu'nda bulunan ada ülkelerinde binlerce evi tahrip ederek 20'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Irma Kasırgası tüm hızıyla kuzeye doğru ilerlerken ABD'de ilk vuracağı Florida eyaletine ulaşmasına 450 kilometre kaldı.

Bahamalar ve Küba'nın kuzeyini cuma günü vuran Irma Kasırgası'nın Florida'ya doğru ilerlerken ABD'de ana karaya cumartesi gece geç saatlerde ulaşması bekleniyor.

Kasırganın güzergahında bulunan başta Florida olmak üzere Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

Eyalet yetkilileri kasırganın etkili olacağı Florida'da yaşayan toplam nüfusunun yüzde 25'inden fazlasına denk gelen 5 milyon 600 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı. Georgia eyaletinde de 540 bin kişinin kıyı bölgelerinden tahliyesi kararı alındı. Bu tahliyelerin ülkede gerçekleştirilen en büyük tahliyelerden biri olacağı hatta rekor düzeye ulaşacağı belirtiliyor.

Miami-Dade idari bölgesinde 10 bin kişi kasırga nedeniyle barınaklarda yaşamaya başladı. Bu bölgede de ABD tarihinin en büyük tahliyelerinden birinin gerçekleşebileceği kaydedildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida'daki barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurdu.

Florida Valisi Scott ve Başkan Trump'tan kasırga uyarısı

Florida Valisi Rick Scott, kasırga konusunda eyalet sakinlerine yaptığı uyarıda, "Zamanımız daralıyor. Tahliye bölgesindeyseniz şimdi gitmeniz gerekiyor. Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına." ifadelerini kullandı.

Vali Scott halka uyarısında ayrıca Irma'nın eyalette daha önce yaşanan Andrew Kasırgası'ndan çok daha büyük olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da haftalık ulusa seslenişinde, Irma Kasırgası'nın "kesinlikle yıkıcı potansiyeli olan bir fırtına" olduğu uyarısını yaptı.

Disney World kasırga nedeniyle kapalı

Florida'nın Orlando kentindeki Disney World, Disney Springs ve spor kompleksi dahil tüm tema ve su parklarını cumartesi sabahı itibarıyla kapatacağını açıkladı.

Bölgedeki otellerin ise açık kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Turkey Point ve St. Lucie'de nükleer korku

ABD Kasırga Merkezi'ne göre, Irma Kasırgası'nın tahmini güzergahında Turkey Point'te iki nükleer reaktörlü santralin bulunması, Japonya'daki Fukushima nükleer felaketinde yaşananlarının benzerinin burada görülmesi korkusuna neden oldu.

Santrallerin operatörü Florida Power & Light (FPL), Turkey Point'te nükleer santrali kasırganın şiddetli rüzgara yol açmasından çok önce kapatacağını açıkladı. Nükleer reaktörler Miami'nin 42 kilometre güneyinde yer alıyor.

FPL, Florida'nın doğu yakasında ve Miami kentinin 193 kilometre kuzeyinde St. Lucie'deki iki nükleer reaktörü bulunan santrali de kapatacağını açıkladı.

Muhabir: Selçuk Acar

Anahtar Kelimeler:
DünyaFloridaIrmaKasırgaMiami
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