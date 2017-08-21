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ABD’de 'Orta Çağ Avrupası'na açılan kapı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde 30 yıldır düzenlenen interaktif Rönesans fuarı meraklılara Orta Çağ Avrupasında bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

ABD’de 'Orta Çağ Avrupası'na açılan kapı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde 30 yıldır düzenlenen interaktif Rönesans fuarı meraklılara Orta Çağ Avrupasında bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:40
ABD’de 'Orta Çağ Avrupası'na açılan kapı

CHICAGO (AA) - ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentindeki Bristol Rönesans Fuarı'nı farklı temalarla açıldığı hafta sonlarında ülkenin ve dünyanın dört yanından binlerce kişi ziyaret ediyor.

Yıl içinde açık kaldığı 9 hafta sonu süresince toplam 400 bine yakın ziyaretçinin gezmesi beklenen fuarda, 16 yüzyıl yemeklerinden şövalye dövüşlerine, tiyatro oyunlarından renkli gösterilere kadar Orta Çağ’ın tüm belirgin özelliklerine yer veriliyor.

Bünyesinde birçok tiyatro ve gösteri salonunu barındıran fuarı gezen ziyaretçiler 200 farklı noktada alışveriş yapabiliyor.

Görevli personel ve sanatçılar gibi ziyaretçilerinin de büyük bölümü kostüm giyen fuar kapsamında birçok ödüllü yarışma düzenleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bristol Rönesans FuarıChicagoDünyaOrta Çağ FuarıRönesans Fuarı
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