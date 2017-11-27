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ABD'de sadece Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla yargılanacak

New York'ta tutuklu bulunan iş adamı Sarraf ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yargılandığı davanın tek sanığının Atilla olacağı açıklandı.

ABD'de sadece Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla yargılanacak

New York'ta tutuklu bulunan iş adamı Sarraf ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yargılandığı davanın tek sanığının Atilla olacağı açıklandı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 23:56
ABD'de sadece Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla yargılanacak

NEW YORK(AA) - New York'ta tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın tek sanığının Atilla olacağı açıklandı.

New York'ta devam eden dava sürecinde bugün jüri seçimlerine başlandı. Atilla ve avukatları jüri seçimi için mahkemede hazır bulundu.

Jüri seçimine başlanmadan önce Yargıç Richard Berman davada yargılanacak tek sanığın Atilla olacağını duyurdu.

Sarraf bugün de hakim karşısına çıkmadı

Bir süredir duruşmalara katılmayan Sarraf bugün de hakim karşısına çıkmadı. ABD basınında Sarraf'ın suçunu kabul ederek savcılıkla işbirliği yapacağı yönünde haberler yer almıştı.

Berman, jüri seçiminin hemen ardından başlayacak duruşmanın 3 ila 4 hafta süreceğini söyledi.

Jüri seçimine, seçmen ya da ehliyet numarasına göre mahkemeye davet edilen yaklaşık 80'den fazla ABD vatandaşı çağrıldı.Yargıç Berman, jüri adaylarına sorular yöneltmeden önce onlardan yemin etmelerini istedi.

Jüri adaylarına savunma, savcılık ve iddianamede adı geçen kişi ve kuruluşlarla herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı soruları da yöneltildi.

Jüri adaylarına dağıtılan 9 sayfalık dökümanda adı geçen kişi ve kuruluşları ile bağlantılarının olup olmadıkları da soruldu.

Muhabir: Betül Yürük-Övünç Kutlu

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