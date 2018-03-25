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ABD’de yüz binler silah karşıtı protestolarda birleşti

ABD’nin değişik kentlerinde çoğunluğu öğrenci yüz binlerce kişi, "Hayatımız İçin Yürü" başlıklı silah karşıtı protesto gösterilerine katıldı.

ABD’de yüz binler silah karşıtı protestolarda birleşti

ABD’nin değişik kentlerinde çoğunluğu öğrenci yüz binlerce kişi, "Hayatımız İçin Yürü" başlıklı silah karşıtı protesto gösterilerine katıldı.

25 Mart 2018 Pazar 10:23
ABD’de yüz binler silah karşıtı protestolarda birleşti

WASHINGTON

ABD’nin başkenti Washington DC’de çoğunluğu öğrenci yüz binlerce kişi, Donald Trump yönetimi ile ABD Kongresinden "silah erişiminin kısıtlanması" konusunda yasal düzenleme talebinde bulundu.

Geçen hafta 17 öğrencinin öldürüldüğü Florida eyaletindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nin öncülük ettiği “Hayatımız İçin Yürü” başlıklı protesto gösterileri Washington DC’nin yanı sıra, New York, Los Angeles, San Francisco ve Chicago gibi ABD’nin büyük kentlerinde de düzenlendi.

Kongre’nin arkasında yer alan National Mall parkında toplanan protestocular, Trump yönetimine "silaha erişim yasalarını değiştirmesi" çağrısında bulundu.

"Sıra bende mi?"

ABD'nin en önemli silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliği (NRA) karşıtı sloganlar atan göstericiler, “Bir daha asla”, “Sıra bende mi?”, “Gelecek nesiliz ama korkuyoruz” yazılı pankartlar açtı.

Başta Florida’daki lise saldırısı olmak üzere ülkede meydana gelen silahlı saldırı kurbanları da protestoda anıldı.

Protestoculara hitap eden Stoneman Douglas Lisesi son sınıf öğrencisi David Hogg, "Bunu bir seçim konusu haline getireceğiz. Bunu her seçimde her şehir ve eyalette gündeme getireceğiz. Seçimlerimize politikacı olarak değil Amerikalı olarak yarışanların katılmasını sağlayacağız." dedi.

Protesto sırasında AA muhabirine açıklama yapan lise öğrencisi Gracie Neyman, ABD’nin artık kronik bir sorunu haline gelen okul saldırılarına dikkati çekti ve bunların ABD’de silah satışları konusunda yasaların gevşek olmasından kaynaklı olduğunu ifade etti.

"Silahsız bir dünya istiyorum"

Protestoya siyahi aktivist Martin Luther King’in 9 yaşındaki torunu da katıldı. Yolanda King burada yaptığı konuşmada, "Benim de bir hayalim var, artık yeter, silahsız bir dünya istiyorum." diye konuştu.

Chicago’da göstericiler soğuk havaya aldırmadı

ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen protestoya da havanın oldukça soğuk olmasına rağmen on binlerce kişi katıldı. Kent merkezindeki Union Meydan’ından başlayan protestoda göstericiler, silah karşıtı pankartlar açtı ve Ulusal Tüfek Birliğini protesto etti.

Protestocular, polisin gösterdiği güzergahta yürüyüşlerini tamamladı.

Beyaz Saray’dan protestoya destek

Öte yandan Beyaz Saray’dan da protestolara destek veren bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cesur genç Amerikalıların bugün Birinci Madde haklarını icra etmesini alkışlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump için çocukların güvenliğinin en önemli öncelik olduğu vurgulanan açıklamada Trump’ın Kongre’ye konuyla ilgili yasaları geçme çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca “Başkan’ın yasal silahları yasadışı makineli tüfekler haline getiren araçlara yasak getirme sözü üzerine Adalet Bakanlığı cuma günü silah kundağına satış yasağı getirmeye karar verdi.” değerlendirmesi yapıldı.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaSilah Karşıtı ProtestoTrumpUlusal Tüfek BirliğiWashington
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