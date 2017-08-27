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ABD'deki Harvey felaketinin kahramanı bir köpek oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgasının kahramanı torba içindeki mamalarını taşıyan bir köpek oldu.

ABD'deki Harvey felaketinin kahramanı bir köpek oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgasının kahramanı torba içindeki mamalarını taşıyan bir köpek oldu.

27 Ağustos 2017 Pazar 08:00
ABD'deki Harvey felaketinin kahramanı bir köpek oldu

NEW YORK (AA) - ABD'de ilk vurduğu Rockport kasabasında en az bir kişinin yaşamını yitirmesine ve 12 kişinin yaralanmasına yol açan Harvey Kasırgası felaketinin "kahraman"ı, torba içindeki yiyeceğini taşıyan Otis adlı köpek oldu.

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası, şiddetini azaltıp, tropikal fırtınaya dönüşürken, neden olduğu sel ve su baskınlar sokakları sular altında bırakarak hayatı felç etti. Bu sırada felaketten kendini kurtaran German türü Otis adlı köpeğin, kendiyle birlikte içinde mamalarının olduğu çantayı kurtarması eyalette "kahraman" ilan edilmesine yol açtı.

Teksas'ın Sinton kentindeki Otis'in, içinde köpek mamaları olan çantayla sokakta yürürken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada geniş yer buldu. Otis'in fotoğrafı Facebook'ta en az 10 bin kez paylaşıldı.

Teksas'taki 254 yönetim bölgesinden 50'si felaket bölgesi

Şiddeti, dördüncü kategorideki kasırgadan, birinci kategorideki tropikal fırtınaya düşen Harvey saatteki hızı 150 kilometreyi bulan rüzgarla birlikte, yağışlar yüzünden su baskınlarına yol açıyor.

Harvey'in en şiddetli vurduğu ve ABD'de ilk eriştiği yer olan Corpus Christi'ye bağlı olan Rockport kasabasında, devlet okulu ve mahkeme binası dahil birçok bina büyük zarar görürken, en az bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 kişinin yaralandığı teyit edildi.

Teksas Valisi Greg Abbott henüz can kayıpları hakkında bir bilgi vermezken, Teksas'taki 254 yönetim bölgesinden 50'sini felaket bölgesi ilan ettiğini açıkladı.

Houston büyükşehir bölgesinde Brazos Nehri yakınındaki bölgede yaşayanlar tahliye edildi.

Teksas'taki hava muhafızlarından ve eyalet muhafız birliğinden bin 300 asker felaketle mücadele çalışmalarına katılıyor.

Harvey fırtınasının hala hayati tehlikesinin bulunduğu, neden olduğu sel ve su baskınlarının can alabileceği uyarısı yapılıyor.

Muhabir: Selçuk Acar

Anahtar Kelimeler:
DünyaHarveyKöpek
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