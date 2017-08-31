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ABD'deki Harvey kasırgası en az 37 can aldı

ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası nedeniyle en az 37 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'deki Harvey kasırgası en az 37 can aldı

ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası nedeniyle en az 37 kişi yaşamını yitirdi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 15:47
ABD'deki Harvey kasırgası en az 37 can aldı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası nedeniyle en az 37 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Houston'da enerji hatlarının zarar görmesi dolayısıyla çok sayıda ev elektriksiz kaldı.

Felaket sonucu en az 37 kişi hayatını kaybetti.

ABD Deniz Piyadeleri ise sele kapılanları arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Houston'da şimdiye kadar selde mahsur kalan 13 binden fazla kişinin kurtarıldığı belirtiliyor.

Harvey kasırgası şiddetini azaltarak Louisiana eyaletine doğru ilerliyor.

Hollywood yıldızlarından bağış

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun kendi adını taşıyan vakfınca, felaketin yaralarını sarmak için kurulan United Way Harvey Recovery Fund'a 1 milyon dolar bağış yapıldı.

Sinema oyuncusu Sandra Bullock da 1 milyon dolar yardım sözü vererek, "Ülkedeki kutuplaşmaya rağmen fırtına halkın birlik olmasını sağlayacak. 2,5 metre suda siyaset yok. 2,5 metre suda insanoğlu var." dedi.

Dwayne Johnson, Kevin Hart ve Kim Kardashian da yardım yapan ünlüler arasında.

Muhabir: Selçuk Acar

Anahtar Kelimeler:
AfetDünyaFelaketFırtınaHarveyTeksasTropikal
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