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ABD'deki Harvey Kasırgasında ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili Harvey Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

ABD'deki Harvey Kasırgasında ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili Harvey Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

05 Eylül 2017 Salı 14:38
ABD'deki Harvey Kasırgasında ölenlerin sayısı 60'a yükseldi

HOUSTON (AA) - Yetkililer, Teksas kıyılarına 25 Ağustos'ta ulaşan 4. kategorideki kasırga dolayısıyla çeşitli bölgelerde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ölümlerin, fırtına sonucu sel sularına kapılma veya devrilen ağaçların altında kalma gibi nedenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Bunun yanında yetkililer, kasırga ve selin etkili olduğu bölgelerde acil durum ekiplerinin bazı hastalara tıbbi müdahalede geciktiğini, ayrıca elektrik kesintilerinde oksijen tüpü gibi cihazların çalışamaması sonucu bazı ileri yaştaki kişiler ile hastaların hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kasırganın yol açtığı su taşkınlarında 100 binlerce ev ve aracın yanı sıra köprüler ve yollar hasar gördü, 10 binlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), kasırga nedeniyle şimdiye kadar 53 bin 630 kişinin otellere yerleştirildiğini açıkladı.

FEMA'ya göre, yaklaşık 560 bin aile konut yardım programına kayıt yaptırdı.

Muhabir: Zehra Ulucak

Anahtar Kelimeler:
DünyaHarvey KasırgasıTeksas
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