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ABD'den Bahreyn'e F-16 satışı

ABD hükümeti, Bahreyn'e, 19 adet F-16 satışı, F-16 modernizasyonu, deniz devriye botları ve Tow füzelerini içeren 4 milyar dolarlık anlaşma yapılacağını duyurdu.

ABD'den Bahreyn'e F-16 satışı

ABD hükümeti, Bahreyn'e, 19 adet F-16 satışı, F-16 modernizasyonu, deniz devriye botları ve Tow füzelerini içeren 4 milyar dolarlık anlaşma yapılacağını duyurdu.

09 Eylül 2017 Cumartesi 16:16
ABD'den Bahreyn'e F-16 satışı

ANKARA (AA) - ABD hükümeti, Bahreyn'e, F-16 satışı, F-16 modernizasyonu, deniz devriye botları ve Tow füzelerini içeren Dış Askeri Satış (FMS) anlaşmaları yapılacağını duyurdu.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ile aralarında 19 F-16 savaş uçağı satışının da yer aldığı yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşmaya onay verdiği bildirdi.

Açıklamada, ABD Dış Askeri Satışlar programı çerçevesinde, Bahreyn'e 19 yeni F-16 savaş uçağı satılacağı ve önceden satın alınan 20 F-16'nın modernize edileceği, 2 deniz devriye botu ve çok sayıda Tow tanksavar füzeleri dahil savunma satışı yapılmasına ilişkin teklifin Kongreye sunulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının, tahmini maliyeti 2 milyar 785 milyon dolar olan F-16V uçağı, tahmini maliyeti 1 milyar 82 milyon dolar olan F-16 Block 40 uçaklarının F-16V konfigürasyonuna yükseltilmesi, tahmini maliyeti 60,25 milyon dolar olan 35 metre Hızlı Devriye Botları ile tahmini maliyeti 27 milyon dolar olan Tow füzeleri, teçhizatı ve desteği için Bahreyn hükümetine muhtemel Dış Askeri Satışı onaylayan karar aldığı aktarıldı.

Körfez'in güvenlik yapılanmasında ABD 5. Filosuna ev sahipliği yaparak önemli rol oynayan ve ABD'nin liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun üyesi olan Bahreyn tarafından önerilen söz konusu savunma alımlarının, ABD ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarının ilerlemesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Muhabir: Zehra Ulucak

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