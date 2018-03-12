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ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BMGK'ye "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BMGK'ye "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

12 Mart 2018 Pazartesi 21:34
ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.

Haley, Suriye'de ''Uygulanamayan ateşkesin'' görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği sözleri yerini getirmemekle suçladı.

Bombaların çocukların üzerine düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Haley, şunları söyledi:

''Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı.'' dedi.

Muhabir: Betül Yürük


Anahtar Kelimeler:
ABDBMGKDünyaSuriye
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