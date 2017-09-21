Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105324
ALTIN
146.596
DOLAR
3.4727
STERLİN
4.7284
EURO
4.1687
İpek Soylu ikinci turda veda etti
İpek Soylu ikinci turda veda...
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Galatasaray'dan anlamlı iş birliği
Derbide ilk yarıya dikkat
Derbide ilk yarıya dikkat
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne aday
Yasemin Can 'Parlayan Yıldız' ödülüne...
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde
Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk...

ABD'den IKBY'ye referandum uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "ABD sert bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkmaktadır." dedi.

ABD'den IKBY'ye referandum uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "ABD sert bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkmaktadır." dedi.

21 Eylül 2017 Perşembe 02:01
ABD'den IKBY'ye referandum uyarısı

WASHINGTON - (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma "sert bir şekilde" karşı olduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'a komşu ülkelerin tamamının planlanan referanduma karşı olduğuna dikkati çekti.

"ABD sert bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkmaktadır." ifadesini kullanan Nauert, Bağdat ile Erbil arasında müzakere yapılması çağrısında bulundu.

Sözcü Nauert, "Bu referandum gerçekleşirse büyük olasılıkla Bağdat'la müzakere olmayacak ve bunun ötesinde uluslararası toplumun müzakereye vereceği desteğin önüne geçilmiş olacak." değerlendirmesini yaptı.

Referandum kararında diretmenin Kürtler dahil bütün Iraklılara "bedelinin" olacağını vurgulayan Nauert, referandum tartışmalarının terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadeleyi "kötü etkilediğini" de kaydetti.

Nauert, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Referandum Irak Kürdistanı'ndaki ticari ilişkileri tehlikeye sokmaktadır ve referandum Irak'ın uluslararası müttefikleri istemese dahi yapılan her türlü yardımı etkileyecektir. Bu ise böylesi zor bir durumun en basit gerçeğidir. Aksine, bizim Kürt liderlere alternatif olarak çağrısını yaptığımız gerçek bir müzakere, Iraklı Kürtlerin haklı dertlerine çözüm sözü barındırmaktadır ve bu bütün Irak halkının yararına olan Bağdat-Erbil arasında yeni ve yapıcı bir yol olacaktır.

Referandum süreci Kürtleri bir araya getirdi, yaklaşık iki yıldır ilk defa Kürt parlamentosunu canlandırdı ve önemli konular uluslararası ortamlara taşındı. Referandumun kendisi ABD ve uluslararası toplumun desteklediği alternatif yol göz önünde bulundurulduğunda gereksizdir."

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri BakanlığıBağımsızlık ReferandumuGenelIKBYIrakırak Kürt Bölgesel YönetimiReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşik Krallık Başbakanı May: BM'nin ve uluslararası sistemin reforme edilmesi gerekiyor
Birleşik Krallık Başbakanı May: BM'nin ve uluslararası sistemin reforme edilmesi gerekiyor
Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı
Katalonya'ya 'demokrasi ve yasallığa geri dönün' çağrısı
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi
Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı
Emine Erdoğan, Melania Trump'ın yemek davetine katıldı
AB, BM'de reform istiyor
AB, BM'de reform istiyor
İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul'da eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Abbas'tan 'Mücadeleden başka seçeneğimiz kalmaz' uyarısı
Abbas'tan 'Mücadeleden başka seçeneğimiz kalmaz' uyarısı
Mardin'de alt yapı için 250 milyon lira harcanacak
Mardin'de alt yapı için 250 milyon lira harcanacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim