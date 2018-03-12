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ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt

Pentagon, ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin "spekülatif" olduğunu bildirdi.

ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt

Pentagon, ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin "spekülatif" olduğunu bildirdi.

12 Mart 2018 Pazartesi 09:29
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin "spekülatif" olduğunu bildirdi.

Pentagon Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johnny Michael, AA muhabirinin sorusu üzerine, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin "Ankara ile Washington arasındaki gerginlikten dolayı ABD'nin İncirlik Üssü'nden muharip operasyonlarını durdurduğu" iddiasını yalanladı.

Michael, "ABD İncirlik'ten yürütülen operasyonlarını durdurmadı." ifadesini kullandı.

"Spekülatif bir haber"

Sözcü, söz konusu gazetenin haberini ise "Spekülatif bir haber" olarak değerlendirdi.

AA'ya konuyla ilgili açıklama yapan Türk diplomatik kaynaklar da Pentagon'un İncirlik Üssü konusundaki açıklamasını doğruladı.

Wall Street Journal, adları belirtilmeyen Amerikalı yetililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki muharip operasyonlarını ani bir şekilde durdurduğunu ve Ankara ile Washington arasındaki gergin ilişkilerden dolayı kalıcı olarak Adana'da bulunan üsteki askeri varlığında azalmaya gideceğini iddia etmişti.

İncirlik Üssü'nün DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığı belirtilen haberde, ocak ayında bir filo A-10 savaş uçağının üsten ayrılıp Afganistan'a gittiği, üste sadece yakıt ikmal tanker uçakları kaldığı öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca Amerikan ordusunun üste bulunan aile üyelerinin sayılarının da tedrici bir şekilde düşürdüğü iddia edilmişti.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaIncirlikPentagonTürkiye
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