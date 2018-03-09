Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116567
ALTIN
162.478
DOLAR
3.8228
STERLİN
5.2805
EURO
4.7122
Quaresma'nın cezası onandı
Quaresma'nın cezası onandı
Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupaları
Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupaları
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri...
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında

ABD'den Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, 467 milyon dolarlık silah satışının Dışişleri Bakanlığınca kabul edilerek Kongrenin onayına sunulduğunu duyurdu.

ABD'den Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, 467 milyon dolarlık silah satışının Dışişleri Bakanlığınca kabul edilerek Kongrenin onayına sunulduğunu duyurdu.

09 Mart 2018 Cuma 01:34
ABD'den Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 467 milyon dolarlık silah satışını onayladığı bildirildi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, toplam değeri 467 milyon dolar olarak ifade edilen silah satışlarının Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği ve Kongrenin onayına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada Katar'a yapılan satışın toplam değerinin 197 milyon dolar olduğu ve ülkeye Katar Emiri Hava Kuvvetleri (QEAF) ve Hava Operasyonları Merkezi (AOC) için destek ve yenileme malzemeleri satıldığı kaydedildi.

BAE'ye yapılan ve toplam değeri 270 milyon dolar olarak açıklanan satışın içerisinde ise 300 adet AIM-9X-2 Sidewinder Block II füzeleri, 40 adet AIM-9X-2 Sidewinder Captive Hava Eğitimi ve 30 adet ise AIM-9X-2 Block II Taktik Rehber Üniteleri olduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan silah satışlarının bölgedeki askeri dengeyi etkilemeyeceği savunuldu.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den 'Türkiye-ABD teknik komitesi' açıklaması
ABD'den 'Türkiye-ABD teknik komitesi' açıklaması
ABD'de kar fırtınası nedeniyle 3 eyalette acil durum ilan edildi
ABD'de kar fırtınası nedeniyle 3 eyalette acil durum ilan edildi
Van'da yayla ve meralar kullanıma açılıyor
Van'da yayla ve meralar kullanıma açılıyor
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 8 Mart mesajı
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 8 Mart mesajı
Fonem Store Erkek ve Kadın Eldiven Modelleri
Fonem Store Erkek ve Kadın Eldiven Modelleri
Esed rejimi BM yardım konvoyunu yine engelledi
Esed rejimi BM yardım konvoyunu yine engelledi
Başbakan Yıldırım: Kadın toplumun içindeyse o toplum daha huzurludur
Başbakan Yıldırım: Kadın toplumun içindeyse o toplum daha huzurludur
Atilla Taş'a hapis cezası
Atilla Taş'a hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim