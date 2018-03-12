Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe...
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı

AB'den Trump'a tepki

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına dair, "Avrupa'nın çeliği ABD'ye nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturabilir?" dedi.

AB'den Trump'a tepki

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına dair, "Avrupa'nın çeliği ABD'ye nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturabilir?" dedi.

12 Mart 2018 Pazartesi 18:37
AB'den Trump'a tepki

BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararının ulusal güvenlik endişesiyle nasıl bağdaştığını anlamadığını ancak gerekli görülürse karşı tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Timmermans, bir konferansta yaptığı konuşmada, "Eğer (ABD Başkanı Donald Trump) alacağı kararların güvenlikle ilgili olduğunu söylüyorsa, o halde bu ilave gümrük vergilerini bize uygulamasına gerek yok. Avrupa'nın çeliği ABD'ye nasıl bir güvenlik tehdidi oluşturabilir?" diye konuştu.

AB'nin birtakım karşı önlemler almaya hazır olduğunu anımsatan Timmermans, bu önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarıyla uyumlu olacağının altını çizdi.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu.

AB, ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı ürün listesi hazırlığına başlamıştı. Bu listede fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi ürünlerin yer alması bekleniyor.

Muhabir: Yusuf Hatip

Anahtar Kelimeler:
ABDonald TrumpDünyaTimmermans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den tarihi rekor
THY'den tarihi rekor
BM'den ürperten Arakan raporu
BM'den ürperten Arakan raporu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir
Ağrı'da çatışma: 1 şehit
Ağrı'da çatışma: 1 şehit
BM raportöründen Arakan çağrısı
BM raportöründen Arakan çağrısı
ASELSAN Katar'da 'Şimşek' oldu
ASELSAN Katar'da 'Şimşek' oldu
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı
Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim