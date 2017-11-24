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Abdi İbrahim'den Dünya Demir Eksiliği Günü'ne ilişkin açıklama

-Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü: -"Kansızlık dünya nüfusunun yüzde 30'unu etkiliyor"

Abdi İbrahim'den Dünya Demir Eksiliği Günü'ne ilişkin açıklama

-Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü: -"Kansızlık dünya nüfusunun yüzde 30'unu etkiliyor"

24 Kasım 2017 Cuma 12:10
Abdi İbrahim'den Dünya Demir Eksiliği Günü'ne ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, kansızlığın dünya nüfusunun yüzde 30'unu etkilediğini duyurdu.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından 26 Kasım Dünya Demir Eksikliği Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada kansızlığın kişilerin refah ve yaşam kalitesini önemli derecede etkilediği ve hastalığın dünya nüfusunun yüzde 30'unu etkilediği belirtildi.

Demir eksikliği'nin demir mevcudiyetinin vücudun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ve anemi ile birlikte veya anemi olmadan mevcut olabilen sağlıkla ilgili bir durum olduğu bildirilen açıklamada, dünyada 3 kişiden birinin demir eksikliği hastası olduğuna değinildi.

Açıklamada, demir eksikliğinin yaygınlığına rağmen birçok kişinin hastalığın belirtilerini anlayamadığı, doğru teşhis konusunda sıkıntı yaşandığını vurgulandı.Demir düzeylerinin düşüklüğünün genellikle kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilmesinde görülen yetersizlikten kaynaklandığı dile getirilen açıklamada, demir eksikliği riskinin en fazla olanların arasında bebekler, küçük çocuklar, kadınlar ve kronik hastalıkları olan kişilerin yer aldığı anlatıldı.

Açıklamada, dünyada sağlık sistemindeki ilerlemelere rağmen, gelişmekte olan ülkelerde hamile kadınların yüzde 50'sinde ve beş yaş altındaki çocukların yarısında demir eksikliği bulduğu vurgulanan açıklamada, demir eksikliğinin bebeklikten yetişkinliğe kadar olan çocukların bilişsel gelişimini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bağışıklık mekanizmalarına zarar veriyor ve hastalık oranlarının artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 30’unu etkileyen demir eksikliğinin tanısının konulabilmesi için semptomların iyi tanınması ve anlaşılması gerekiyor. Doğru tedavi için öncelikle doğru teşhis konması büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün diğer bir verisi ise, demir eksikliği olan erkekler ve kadınlarda fiziksel iş verimi ve performansının yüzde 30 oranında azaldığını ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Demir eksikliği anemisinin halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, huzursuz bacak sendromu gibi çok sayıda şikayete neden olabildiği belirtilen açıklamada, "Son araştırmalara göre kalp yetmezliği olan iki kişiden birinde demir eksikliği olabileceği düşünülürken kalp yetmezliği gibi durumlarda demir eksikliğinin çok ciddi ve gerçek bir sorun olabileceği ortaya çıkıyor. Demir eksikliğinin, kronik böbrek hastalığı (CKD) olan hastaların yüzde 24-85'ini ve inflamatuvar bağırsak hastalığı (IBD) olan hastaların ise yüzde 13-90'ını etkilediği tahmin edilmektedir" değerlendirmelerine yer verildi.


Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahim
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