Galeriler Videolar Yazarlar
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Son Dakika
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa...
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Son Dakika
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Son Dakika
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor
Son Dakika
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

ABD'li komedyen Lewis hayatını kaybetti

Amerikalı komedyen, aktör ve yönetmen Jerry Lewis 91 yaşında vefat etti.

ABD'li komedyen Lewis hayatını kaybetti

Amerikalı komedyen, aktör ve yönetmen Jerry Lewis 91 yaşında vefat etti.

20 Ağustos 2017 Pazar 22:12
ABD'li komedyen Lewis hayatını kaybetti

LAS VEGAS (AA) - ABD medyasında yer alan haberlere göre, Hollywood'un en başarılı komedyenlerinden, şarkıcı, yönetmen ve oyuncu Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde yaşamını yitirdi.

Lewis, New Jersey eyaletinde 16 Mart 1926'da Rusya'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 5 yaşındayken New York'un küçük otellerinde sahne hayatı başladı. Lewis, sahnelerde komedyenlik yaptıktan sonra 1946'da tanıştığı şarkıcı ve oyuncu Dean Martin ile bir ikili oldu.

Lewis ve Martin, 1949'da Paramount Pictures Corporation ile anlaşarak sinemaya adım attı. İlk filmleri "My Friend Irma"da (1949-Arkadaşım İrma) yardımcı rollerde oynadıktan sonra 1950 tarihli "My Friend Irma Goes West"te (Arkadaşım İrma Batı'ya Gidiyor) baş role yükseldi. İkili, 1956'da ayrılana kadar çok sayıda filmde birlikte rol aldı.

Dean Martin ile daha sonra yolları ayrılan Lewis, yönetmenliği, senaristliği ve oyunculuğunu yaptığı 1963 yapımı "The Nutty Professor" (Aşk Hocası) gibi önemli filmlere imza attı.

Lewis, daha sonra rol aldığı ve yönettiği pek çok filmle Hollywood'un en çok kazanan aktörleri arasına girdi.

Muhabir: Emel Öz Gözellik

Anahtar Kelimeler:
HollywoodJerry LewisKültürLas Vegas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümetin memura son zam teklifi açıklandı
Hükümetin memura son zam teklifi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'de
İzmir'de köpek vahşeti
İzmir'de köpek vahşeti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim