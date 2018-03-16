ABD'li papaz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.ABD'li papaz hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Brunson hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
İzmir Cumhuriyet savcısı Berkant Karakaya tarafından yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, iddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un suç olabileceği değerlendirilen eylemlerine de yer verilmişti.
Andrew Craig Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
Muhabir: Eşber Ayaydın