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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği,, ek vize randevularının açıldığını bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği,, ek vize randevularının açıldığını bildirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 10:30
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize işlemlerinin normale dönmesinin ardından ek vize randevularının açıldığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Türkiye’deki ABD misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerinin tamamının yeniden başladığı hatırlatıldı. Ek vize randevularının açıldığı vurgulanan açıklamada, göçmen olmayan vize başvurularına ilişkin bilginin internet sitesinde verildiği kaydedildi.

Buna göre, 28 Aralık’tan itibaren göçmen olmayan vize işlemleri tam kapasiteli olarak hizmete açıldı ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu mevcut vize randevularına ilave olarak tüm göçmen olmayan vize türleri için randevu vermeye başladı.

Büyükelçilik, daha önceden randevusu bulunanların internet randevu sisteminde uygun tarih açılmış olması durumunda bunu daha erkene alabileceğini açıkladı.

Türkiye dışındaki ABD misyonlarından alınan randevuların ise korunabileceği ya da Ankara’daki ABD Büyükelçiliğinden veya İstanbul’daki ABD Başkonsolosluğundan yeni randevu alınabileceği kaydedildi. Ancak bunun için Türkiye'de yeni vize ücreti ödenmesi gerektiği ifade edildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklamaya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Metin Topuz ile ilgili olarak, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi, ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerini 8 Ekim'de askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu. İki ülke, 28 Aralık'ta karşılıklı olarak vize hizmetlerinin yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

Muhabir: Tuğrul Çam

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