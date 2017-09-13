ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk KYB'yi ziyaret etti

SÜLEYMANİYE (AA) - ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, Irak'ın Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi.

KYB sitesinden yapılan açıklamada, ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'ün, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani'nin Süleymaniye'nin Debeşan bölgesindeki evinde parti yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüşmesinin hemen ardından Süleymaniye'ye geçen ABD Özel Temsilcisi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'yle bir araya gelmeden önce KYB'lileri ziyareti dikkat çekti.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve Erbil Başkonsolosu Ken Gross'un katıldığı görüşmede Talabani'nin eşi, KYB Politbüro üyesi Hero İbrahim Ahmed ve bazı yetkililer hazır bulundu.

Görüşmede 25 Eylül'de yapılacağı duyurulan 'bağımsızlık referandumu' ile Irak'taki son gelişmelerin ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Muhabir: Bilal Tanrıverdi

