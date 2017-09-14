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ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk: Tercih edilen referandum çok riskli

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi McGurk, IKBY'nin referandumu ertelemesi için sunulan alternatifleri kabul etmesi temennisinde bulunarak, referandumun tercih edilmesinin riskli bir yol olduğunu belirtti.

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk: Tercih edilen referandum çok riskli

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi McGurk, IKBY'nin referandumu ertelemesi için sunulan alternatifleri kabul etmesi temennisinde bulunarak, referandumun tercih edilmesinin riskli bir yol olduğunu belirtti.

14 Eylül 2017 Perşembe 21:20
ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk: Tercih edilen referandum çok riskli

ERBİL(AA) - ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile Musul'un doğusundaki DEAŞ'la Mücadele Koordinasyon Merkezinde yaptığı toplantıya dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğunda yaptığı açıklamada McGurk, Barzani ile yaptıkları görüşmenin çok önemli ve tarihi olduğuna dikkati çekti.

"Destek verebileceğimiz bir mesele değil"

McGurk, şu ifadeleri kullandı:

"Barzani ile Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Jan Kubis ve İngiltere Bağdat Büyükelçisi Frank Baker'in de katıldığı çok tarihi bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda birçok başlık ve özellikle 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu masaya yatırdık. ABD'nin bu konudaki tavrını kendilerine tekrardan belirterek, böylesi bir süreçte destek verebileceğimiz bir mesele olmadığını söyledik. Bu sadece ABD'nin değil tüm uluslararası koalisyonun tavrıdır."

"Alternatif, Erbil ve Bağdat'ı ciddi bir diyaloğa teşvik ediyor"

Toplantıda referandumun ertelenmesi için sunulan alternatif üzerinde ciddi bir şekilde durulduğunu belirten McGurk, "Referanduma karşılık sunulan alternatifin Kürt siyasi liderleri tarafından ciddiye alınmasını isteyip, kabul edilmesi için desteklerimizi sunuyoruz. Alternatif, sorunların çözülmesi için Erbil ve Bağdat'ı ciddi bir diyaloğa teşvik ediyor." diye konuştu.

McGurk, diplomatik pozisyonundan dolayı Barzani'ye sunulan alternatif hakkında detaylı açıklama yapamayacağını söyledi.

"Koalisyondaki tüm ülkeler referandumu desteklemediklerini bize iletti"

IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağı referandumun uluslararası destek ve yasal bir dayanağı olmadığını vurgulayan McGurk, "Yasal bir referandum için gözlemciler ve Birleşmiş Milletlerin olması gerekiyor. 25 Eylül'de yapılacak referanduma herhangi bir uluslararası yasal dayanağın sağlanması zor görünüyor. Bu yüzden seçilen yolun riskli olduğunu belirtiyoruz. Sadece ABD değil tüm uluslararası koalisyondaki ülkeler referandumu desteklemediklerini bize iletti." dedi.

Alternatifin oluşturulması için tarafların çok ciddi bir çaba sarf ettiğini dile getiren McGurk, "Sunulan alternatifin kabul edilmesi temennisinde bulunuyoruz çünkü tercih edilen referandum çok risklidir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Brett McGurkDünyaIKBYIrakReferandum
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