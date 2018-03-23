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'ABD'nin gümrük duvarlarını aşmak için acilen adım atılmalı'

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Zeytinoğlu, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergilerin Türk ihracatçısını da olumsuz etkileyeceğini belirtti.

'ABD'nin gümrük duvarlarını aşmak için acilen adım atılmalı'

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Zeytinoğlu, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergilerin Türk ihracatçısını da olumsuz etkileyeceğini belirtti.

23 Mart 2018 Cuma 23:49
'ABD'nin gümrük duvarlarını aşmak için acilen adım atılmalı'

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergilerin Türk ihracatçısını da olumsuz etkileyeceğini belirterek, "ABD'nin gümrük duvarlarını aşmak için acilen adım atılmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, ithal çelik ve alüminyuma ek vergi kararını imzaladı

Zeytinoğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Trump’ın kararı ile çelik ve alüminyuma getirilen ek vergiler, tüm üreticileri ve ihracatçıları olumsuz etkiliyor. Esas olarak Çin’i hedef alan ve bir ticaret savaşını başlatan bu vergiler, dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi olan ve alüminyumda ilk on ülke arasında bulunan Türkiye’yi de son derece olumsuz etkiliyor. Son olarak ABD, Kanada ve Meksika’nın yanında, AB, Avustralya, Arjantin, Güney Kore ve Brezilya’nın bu tarife artışlardan muaf tutulacağını açıkladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin de çelik ve alüminyum sektörlerinin geleceği için yeni vergilerden istisna almak konusunda çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"“AB ülkeleri çelik ve alüminyuma uygulanacak vergilerden muafiyet aldılar. Bu önemli bir kazanım. Bugün içinde Trump’ın ilgili kararı açıklamasını bekliyoruz. Türkiye de AB ile Gümrük Birliği içinde olan ve AB’nin ortak gümrük tarifesi ve ticaret politikasını uygulayan bir ülke. Bu istisnanın Türk firmaları için de uygulanmasının sağlanması için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz. Elimizdeki en önemli dayanaklardan biri Gümrük Birliği'dir. Türk sanayi ürünleri de Gümrük Birliği sebebiyle AB pazarında serbest dolaşımdan faydalanıyor. Dolayısıyla ABD’ye ihraç edilen bir Türk ürünün de mantık olarak bir AB ürünü muamelesi görmesi gerekir. Bunun için ABD ve AB nezdinde girişimleri artırılması ve üreticimizin mağdur edilmemesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.”

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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Ekonomi
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