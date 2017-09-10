Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028
Abdullah Avcı, Aykut Hoca'ya neden teşekkür etti?
Abdullah Avcı, Aykut Hoca'ya neden...
Real Madrid yine evinde puan kaybetti
Real Madrid yine evinde puan...
Kayserispor üç puanı iki golle aldı
Kayserispor üç puanı iki golle...
Premier Lig'de favoriler kazandı
Premier Lig'de favoriler kazandı
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla döndü
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla...

ABD'nin PKK/PYD'ye askeri yardımı sürüyor

DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Önceki gün 70 tır yardım, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

ABD'nin PKK/PYD'ye askeri yardımı sürüyor

DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Önceki gün 70 tır yardım, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

10 Eylül 2017 Pazar 15:50
ABD'nin PKK/PYD'ye askeri yardımı sürüyor

HASEKE - Mohamad Misto

DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Önceki gün 70 tır yardım, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, önceki gün askeri yardım da taşıyan 70 tır, Irak sınırındaki Simelka kapısından gündüz saaterinde geçerek örgütün kontrolündeki kente girdi.

Haseke'ye gelen konvoyda, tırların açık kasalarına yüklü, brandalarla örtülmüş ancak kenarları ve arkalarından kısmen görülen askeri araçlar bulunduğu dikkati çekti.

Tırların üzerindeki toplam 30 askeri aracın 21'i AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu konvoydaki diğer tırların tümüyle brandalı olması nedeniyle içlerindeki malzemeler görülemedi.

AA'nın haziran ayı başlarında ABD'nin PKK/PYD'ye silah ve diğer askeri yardımlarını görüntüleyip haberleştirmeye başlamasından bir süre sonra yardımlar gece saatlerinde brandalı tırlarla yapılmaya başlamıştı.

Diğer taraftan 13,17 ve 21 Ağustos ile 3 Eylül tarihlerinde gece saatlerinde brandalı toplam 330 tırla Irak'tan PKK/PYD kontrolündeki Haseke'ye gerçekleştirilen sevkiyatlar görüntülenmiş ancak ne tür yardımlar gönderildiği anlaşılamamıştı.

Bundan önce ise 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, 31 Temmuz'da 100 ve 7 Ağustosta 112 olmak üzere 1021 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı. Tırların bir bölümündeki askeri araç ve gereçler yine görüntülere yansımıştı.

Böylece haziran ayı başından bu yana ABD tarafından yapıldığı ve içlerinde bazı silahlar ile askeri araç gereçlerin de bulunduğu bilinen toplam bin 421 tır, DAEŞ'e karşı mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye yardım ulaştırılmış oldu.

Terör örgütüne verilen silahlar

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgeye göre, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor.

Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.

Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD desteğiyle sürdürdüğü Rakka operasyonu 6 Haziran'da başlamıştı.

PKK/PYD, dün sabah saatlerinde ise DEAŞ işgalindeki Deyrizor'u ele geçirmek için harekete geçmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDAskeri YardımPYDSevkiyatTIR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
INTERPOL Karadavi hakkındaki yakalama emrini kaldırdı
INTERPOL Karadavi hakkındaki yakalama emrini kaldırdı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kuzey Kore'ye verilecek yanıt küresel olmalı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kuzey Kore'ye verilecek yanıt küresel olmalı
Eski Donanma Komutanlığı personelinin yargılanmasına başlanıyor
Eski Donanma Komutanlığı personelinin yargılanmasına başlanıyor
Portekiz yabancıya gayrimenkul satışından 2,9 milyar avro kazandı
Portekiz yabancıya gayrimenkul satışından 2,9 milyar avro kazandı
Samsun'daki antik kentin 'Kutsal Nerik' olduğu kesinleşti
Samsun'daki antik kentin 'Kutsal Nerik' olduğu kesinleşti
Memleket hasreti çiftlik sahibi yaptı
Memleket hasreti çiftlik sahibi yaptı
Hindistan'a giden Arakanlıların zorlu yaşam mücadelesi
Hindistan'a giden Arakanlıların zorlu yaşam mücadelesi
Renault Volkswagen'i solladı
Renault Volkswagen'i solladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim