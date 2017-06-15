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15 Haziran 2017 Perşembe 17:53

Abdullah Gül, Saadet Partisi D-8 20 yıl kutlamasında konuştu

SP'nin organize ettiği "D-8'in 20. yıl Kutlaması" ile iftar programına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra D8 ülkelerinin temsilcileri de katıldı. 

Abdullah Gül, Saadet Partisi D-8 20 yıl kutlamasında konuştu
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Abdullah Gül, Saadet Partisi D-8 20 yıl kutlamasında konuştu

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Filistin meselesi işgalin 50'nci yıl dönümü yaşanmasına rağmen Filistin meselesi problemlerin en arkasına kaydı, bugün en az 4 İslam ülkesinde iç savaş var. Problemler çatışmayla değil diyalogla çözülmüş olsaydı bu maliyetlerin hiç biri ödenmezdi ve bu noktaya gelinmezdi" dedi.

Saadet Partisi'nin, dün Çırağan Sarayı'nda organize ettiği "D-8'in 20. yıl Kutlaması" ile iftar programına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra D8 ülkelerinin temsilcileri de katıldı. 

"BUGÜN EN AZ 4 İSLAM ÜLKESİNDE İÇ SAVAŞ VAR"

Toplantıda konuşan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, problemlerin çok arttığını ve artmaya devam edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"50'nci yıl dönümü yaşanmasına rağmen Filistin meselesi problemlerin en arkasına kaydı, bugün en az 4 İslam ülkesinde iç savaş var. Problemler çatışmayla değil diyalogla çözülmüş olsaydı bu maliyetlerin hiçbiri ödenmezdi ve bu noktaya gelinmezdi. Filistin Haziran'ın 5'inde işgal edilmişti, baktım ne Türkiye'de ne bir mevzu, ne herhangi bir gazetede ciddi bir konu ama ne yazık ki yabancı gazetelerde sayfa sayfa işgalin ne olduğu işgalle ilgili röportajlar buralarda çıktı."
Suriye'de, Libya'da problemlerin olduğunu belirten Gül, "Yetmiyormuş gibi ramazan ayının içerisinde körfez ülkelerinde yaşanan çok büyük bir gerginlik, ambargo uygulayacak kadar birbirlerine karşı işin ciddileşmesi hepsi aynı ırktan, aynı dinden hatta akraba olan birbirleriyle aile bağları olan topluluklar, ümit ederim ki bu kriz daha uzamadan diyalogla en azından, siyasetle çözülür" dedi.
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Abdullah GülSaadet Partisi
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