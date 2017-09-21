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Abe'den dünyaya, Kuzey Kore'ye baskı çağrısı

BM Genel Kurulu'nda konuşan Japonya Başbakanı Abe, "Şimdi diyalog zamanı değil. Artık baskı uygulamanın zamanı geldi." dedi.

Abe'den dünyaya, Kuzey Kore'ye baskı çağrısı

BM Genel Kurulu'nda konuşan Japonya Başbakanı Abe, "Şimdi diyalog zamanı değil. Artık baskı uygulamanın zamanı geldi." dedi.

21 Eylül 2017 Perşembe 05:28
Abe'den dünyaya, Kuzey Kore'ye baskı çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin, "uluslararası yaptırımların artırılmasını" gerektirecek derecede "tüm insanlık için tehdit" olduğunu belirterek, bu ülkeye baskı uygulanmasını istedi.

Abe, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2006'dan bu yana gerçekleştirdiği 6 nükleer denemenin ikisini son üç haftada yapan Kuzey Kore'ye karşı "diyalog süreci"nin artık bittiğini ve şimdi "baskı zamanı" olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmada Kuzey Kore rejiminin "tamamen imha"sı şeklindeki sert ifadelerinden sonra Japonya Başbakanı Abe de Kuzey Kore'nin füze denemelerinden vazgeçmeyeceğini ve "benzeri görülmemiş bir tehdit" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore konusunda, "gerekli olan şey eylem" diyen Abe, "Kuzey Kore'nin provokasyonlarına bir son verebilmemiz, uluslararası toplumun dayanışmasına bağlıdır. Fazla zamanımız kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Şimdi diyalog zamanı değil. Artık baskı uygulamanın zamanı geldi"

Abe, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kuzey Kore bir füze denemesi daha yaparak karara (BM Güvenlik Konseyi kararı) uymadığını şimdiden göstermiş durumda. Karar başlangıcın ötesinde bir şey değildir. Füze yapımı için gerekli maddi, insani ve teknoloji gibi kaynakların Kuzey Kore'ye gitmesini engellemek zorundayız."

"Şimdi diyalog zamanı değil. Artık baskı uygulamanın zamanı geldi." diyen Abe, "Sadece BM'nin Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları kabul etmesiyle memnun olamayız. Şimdi önemli olan yaptırımlar sekteye uğramadan yürürlüğe konmalı ve bu da Çin ve Rusya ile yakın işbirliği gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Muhabir: Selçuk Acar

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMDünyaJaponyaKuzey KoreShinzo Abe
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