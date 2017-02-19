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19 Şubat 2017 Pazar 12:12

Aç kalan tilki köye inerek vatandaştan yiyecek istiyor

Zorlu kış şartlarında dağlarda yiyecek bulamayan bir tilki, ölümü göze alarak köye indi.

Aç kalan tilki köye inerek vatandaştan yiyecek istiyor
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Aç kalan tilki köye inerek vatandaştan yiyecek istiyor

Ardahan'da aç kalan tilki pencereye burnuyla dokunarak adeta yiyecek istiyor...

Bilinçsiz avcılık, tabiatta besin zincirini yok edince, vahşi hayvanlar ayakta kalabilmek için yerleşim yerlerine inmeye başladı. Ardahan'ın Göle ilçesinde her aç kaldığında köye inen tilki, kendisine yiyecek veren aile ile iletişim kurmayı başardı. Tilkiyi besleyen Yunus Çapan, "Tilki her gün eve gelip karnını doyurmaya çalışıyor, yemek bulamadığı için mecburen köye iniyor" dedi.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyünde yaşayan Çapan ailesi, kar yağışı ve soğuk yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çektiği için her gün evlerine gelip, burnuyla pencereye dokunarak yiyecek isteyen tilkiyi besliyor.

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyünde etkili olan kar yağışının doğayı beyaza bürümesi, yiyecek arayan yaban hayvanlarını olumsuz etkiledi. Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu bölgede, doğal ortamında yiyecek bulamadığı için köye inen tilkiyi Çapan ailesi besliyor.

DAĞDA YİYECEK BULAMAYINCA KÖYE İNİYOR

Çapan ailesinin evinin önüne geldikten sonra pencereye burnuyla dokunup kendisini ev sakinlerine fark ettiren davetsiz misafire, Çapan ailesi yiyecek veriyor. Uzun süredir her gün Çapan ailesinin evine gelerek ekmek ve yemek artıkları ile beslenen tilki daha sonra gözden kayboluyor.

Yunus Çapan, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tilkinin her gün evine geldiğini anlatarak, kendilerinin de ailece sevimli misafiri beslediklerini söyledi.

Tilkinin yiyecek bulmakta güçlük çektiği için köye geldiğine işaret eden Çapan, "Tilki her gün eve gelip karnını doyurmaya çalışıyor, yemek bulamadığı için mecburen köye iniyor. Tilki köyde yiyecek bulup karnını doyurmaya çalışıyor." dedi.
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