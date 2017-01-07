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07 Ocak 2017 Cumartesi 16:50

Aç kalan tilki şehire indi

Maslak Fatih Ormanı'nda kar manzara seyretmek için geziye çıkan vatandaşlar karşılarında tilki görünce şaşırdılar

Aç kalan tilki şehire indi
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Aç kalan tilki şehire indi
Maslak Fatih Ormanı'nda kar manzara seyretmek için geziye çıkan vatandaşlar karşılarında tilki görünce şaşırdılar.Aç kalan tilki yemek bulmak için vatandaşların arasına indiği sanılıyor.Vatandaşlar tilkiyi görünce ilk önce şaşkınlık yaşadılar.Hurriyet'in haberine göre tilki bir süre sonra gözden kayboldu.Vatandaşlar ise "çok şaşkınız tilki açlıktan buraya kadar gelmiş" dediler.


 
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Aç Kalan Tilki
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