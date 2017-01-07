Aç kalan tilki şehire indi

Maslak Fatih Ormanı'nda kar manzara seyretmek için geziye çıkan vatandaşlar karşılarında tilki görünce şaşırdılar.Aç kalan tilki yemek bulmak için vatandaşların arasına indiği sanılıyor.Vatandaşlar tilkiyi görünce ilk önce şaşkınlık yaşadılar.Hurriyet'in haberine göre tilki bir süre sonra gözden kayboldu.Vatandaşlar ise "çok şaşkınız tilki açlıktan buraya kadar gelmiş" dediler.