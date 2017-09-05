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Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde okuyan öğrencilere, sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınava girme şartı getirildi.

Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde okuyan öğrencilere, sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınava girme şartı getirildi.

05 Eylül 2017 Salı 13:07
Açıköğretim fakültelerinde 'parçalı sınav' uygulaması

ANKARA (AA) - "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, lisans programlarında birinci yarıyıldan ders alan öğrenci beşinci ve yedinci yarıyıllardan, ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan, üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler yedinci yarıyıldan ve dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler sekizinci yarıyıldan ders alamayacak.

Sınavlar çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilecek.

En fazla üç dersten başarısız olana sınav girme hakkı

Dersin özelliğine göre ara sınav, yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilecek. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınav yapılacak.

Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

En fazla üç dersten başarısız olan ve senato tarafından belirlenen Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarındaki koşulları sağlayan öğrencilere, bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra bu derslerden bir kez sınava girme hakkı verilecek.

"3 iş günü şartı"

Yönetmelikle, öğrencilerin sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz süreleri de "5 iş günü"nden "3 iş günü"ne çekildi. Buna göre öğrenciler, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde de sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılacak.

Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren "CC" harf notunun altında harf notu aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek veya daha önceden almadığı yeni dersleri alarak genel not ortalamasını en az 2,00'a yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkacak. Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 kredilik ders alabilecek.

Dikey geçiş ve lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için "MU" harf notu verilecek. Öğrencinin ön lisans mezuniyetine ait genel not ortalaması, "Not Durum Belgesi"ne işlenecek.

Öğrencinin lisans eğitimindeki genel not ortalaması, ön lisans programındaki genel not ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanacak.

Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde, daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, 2, Türk Dili 1, 2 ile yabancı dil 1 ve 2 dersleri için "MU" harf notu verilecek ve bu notlar "Not Durum Belgesi"nde "MU" harf notu ile gösterilecek. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılacak.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

Anahtar Kelimeler:
AçıköğretimAnadolu ÜniversitesiTürkiye
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