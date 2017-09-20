Açıköğretim okulları kayıt işlemleri için son tarih 22 Eylül

ANKARA (AA) - Açıköğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, açıköğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, açıköğretim okulları kayıt işlemleri, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

Açıköğretim ortaokulu, açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi ve açıköğretim imam hatip lisesinin 21 Ağustos'ta başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Eylül tarihinde sona erecek.

İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrenciler, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve açıköğretim irtibat büroları aracılığıyla ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye, "http://aol.meb.gov.tr", "http://maol.meb.gov.tr", "https://aoihl.meb.gov.tr", "https://aio.meb.gov" adreslerinden ulaşılabilecek.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan