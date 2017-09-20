Açıköğretim okulları kayıt işlemleri için son tarih 22 Eylül

ANKARA (AA) - Açıköğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, açıköğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, açıköğretim okulları kayıt işlemleri, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.
İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrenciler, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve açıköğretim irtibat büroları aracılığıyla ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye, "http://aol.meb.gov.tr", "http://maol.meb.gov.tr", "https://aoihl.meb.gov.tr", "https://aio.meb.gov" adreslerinden ulaşılabilecek.
Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan