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Adalet Bakanı Gül: Amacımız tasfiye değil, takviye

Adalet Bakanı Gül, "İflas ertelemenin yerine kullanılacak konkordato kurumunu ihtiyaçlara cevap veren yeni bir kurtarma yoluna dönüştürüyoruz. Amacımız tasfiye değil, takviyedir." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Amacımız tasfiye değil, takviye

Adalet Bakanı Gül, "İflas ertelemenin yerine kullanılacak konkordato kurumunu ihtiyaçlara cevap veren yeni bir kurtarma yoluna dönüştürüyoruz. Amacımız tasfiye değil, takviyedir." dedi.

03 Mart 2018 Cumartesi 13:12
Adalet Bakanı Gül: Amacımız tasfiye değil, takviye

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın TBMM'de kabul edildiğini belirtti.

Yeni düzenlemelerin 12 ayrı kanunu kapsadığını bildiren Gül, tasarının olgunlaştırılması ve kanunlaştırılması sürecinde katkı sunanlara teşekkür etti.

Gül, kabul edilen düzenlemelerin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iş yapma kolaylığının geliştirilmesinde önemli yenilikler getirdiğini vurguladı.

Yatırımcının hukuki güvence ve istikrar beklentisini, bugüne kadar mümkün olan en yüksek seviyede karşıladıklarına işaret eden Gül, hukukun kolaylaştırıcı, teşvik edici ve güvence verici imkanlarını geliştirmeye yönelik iradeyi koruduklarını vurguladı.

"Borçlu ve alacaklı arasındaki menfaatler dengesini gözettik"

Düzenlemelerin en önemli ayağının uygulamada beklenen hukuki, sosyal, ekonomik faydaları sağlayamayan iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılarak, yerine konkordato kurumunun canlandırılmasının yapılacağını belirten Bakan Gül, "İflas ertelemenin yerine kullanılacak konkordato kurumunu ihtiyaçlara cevap veren yeni bir kurtarma yoluna dönüştürüyoruz. Amacımız tasfiye değil, takviyedir, şirketlerin, işletmelerin hayatiyetini sürdürmesidir. Yenilenen konkordato, bu amacı sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Konkordato kurumunu, iflasın ertelenmesinde karşılaşılan bütün olumsuz örnekleri, uygulamada eleştirilen ve aksayan yönleri dikkate alarak, ticari hayatın gerçeklerine uygun, rasyonel bir kurtarma imkanı olarak kurguladık. Ticari hayatın güven ve dürüstlük esasları içinde devamını amaçladık. Bunu yaparken borçlu ve alacaklı arasındaki hak ve menfaatler dengesini de gözettik." diye konuştu.

Düzenlemelerde ticari davaları hızlandıracak tedbirlere de yer verdiklerini anlatan Gül, davaların süratle sonuca bağlanması için 100 bin liraya kadar olan alacaklarda basit yargılama usulünü getirdiklerini, bu usulde bilirkişinin raporunu sunmasına ilişkin yasal süreyi de kısalttıklarını kaydetti.

Bakan Gül, yargılama sürelerinin kısalacağını, yargılama masraflarının azalacağını bildirdi.

Tebligatların ulaştırılmasında "elektronik" hız

Diğer bir yeniliğin de elektronik tebligatın zorunlu hale getirilmesi olduğuna işaret eden Gül, kapsamı genişletilen zorunlu elektronik tebligatta uygulama için gerekli olan altyapının oluşturulduğunu anlattı.

Adalet Bakanı Gül, sistemin kurulması ve tebligat adreslerinin oluşturulmasında PTT'nin tek yetkili olacağını, sistemin uluslararası standartlarda gerekli her türlü veri güvenliğine sahip olacağını belirtti.

Klasik tebligat usulünde karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulacağını kaydeden Gül, elektronik tebligatın da yargılama sürelerinin kısalmasına katkı sunacağını vurguladı.

Elektronik tebligatla, tebligat masraflarının azalacağını belirten Gül, 2017 yılı verilerine göre, 40 milyon adli tebligatın 28 milyonunun elektronik ortamdan yapılacağını ifade etti.

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