Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111765
ALTIN
156.155
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0922
EURO
4.5216
Alanyaspor'da şok ayrılık
Alanyaspor'da şok ayrılık
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Yeni Malatyaspor umutlu
Yeni Malatyaspor umutlu
Trabzonspor sonradan açıldı
Trabzonspor sonradan açıldı
Galatasaray devre arasına moralli girdi
Galatasaray devre arasına moralli girdi

Adalet Bakanı Gül: Bu milletimizin beklentisiydi

Adalet Bakanı Gül, KHK ile yapılan 'tek tip kıyafet' düzenlemesine ilişkin, "Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Bu milletimizin beklentisiydi

Adalet Bakanı Gül, KHK ile yapılan 'tek tip kıyafet' düzenlemesine ilişkin, "Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı." dedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:00
Adalet Bakanı Gül: Bu milletimizin beklentisiydi

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin, "Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı." dedi.

Gül, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yeni yönetimi tebrik etti.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri için kente geldiklerini anımsatan Gül, "Bu vesileyle gazi şehirli olmak, bağımsızlık aşığı olmak adına çok büyük bir kıvanç, büyük bir coşku içerisindeyiz. Bizleri bu vatanı bağımsız bir şekilde işgallerden arınmış bir şekilde bırakan ecdadımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

Gazi olma ruhunu 15 Temmuz'da hem Gaziantep'te hem bütün Türkiye'de milletin bir kez daha yaşadığına işaret eden Bakan Gül, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ve darbeye karşı çıkan bütün vatandaşların bir kez daha gazi olduğunu dile getirdi.

"Dost da düşman da Türkiye'nin pranga altına giremeyeceğini bir kere daha görmüştür." diyen Gül, 15 Temmuz'da bunu unutturanlara en güzel cevabın verildiğini söyledi.

Tek tip kıyafet düzenlemesi

Konuşmasında FETÖ sanıklarının yargılanmaları ve KHK ile yapılan "tek tip kıyafet" düzenlemesine de değinen Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Kimisi 1 dolara kimisi 50 bin dolara bu ülkeyi, bu cennet vatanı satıyor, ihanet ediyorlar ama gerçek olan şu ki bayrağına, istiklaline ve istikbaline layık olan bu millet, hiçbir şekilde ruhunu da kendisini de yabancıya satmış, Türkiye düşmanlarına satmış, bu güruha asla izin vermemiştir. Kıyamete kadar da bu topraklarda hiçbir zaman bu gibi güruhlara, işgalcilere asla izin vermeyecektir. Bütün bu yargılamalar hukuk devleti çerçevesinde bu hainlerin yapmış oldukları tüm fiillerden dolayı devam edecektir. Bu yargılamalar da yine anayasaya göre, kanuna göre yapılmaktadır. Mahkemeler önüne gelen herkese 'sen suçlusun, şu kadar ceza vereceğim' demiyor, suçluyla suçsuzu ayırıyor. Yargılamayı adil bir şekilde yapıyor ama darbeciler de görüyorsunuz en ağır cezayı, Türk Ceza Kanunu'nda hangi hüküm varsa bunlardan dolayı da alıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ sanıklarıyla ilgili dün yaptığı konuşmayı hatırlatan Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız dün söylediler, bu hainlere bu FETÖ'cü hainlere de yine milletimizin beklentisi doğrultusunda bir düzenleme yapılmış ve bunlara da yine duruşmaya gelirken badem renginde bir elbisenin giyilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de o anlamda bir düzenleme yaptı. Elbette mahkemeler en adil bir şekilde yargılamalarını yapacak ve bu yargılamalar da en hızlı biçimde sonuçlanacak, milletimizin beklentisi ümidi bu şekildedir." diye konuştu.

Muhabir: Zuhal Kocalar

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülAK Parti Şahinbey Ilçe BaşkanlığıKHK DüzenlemesiPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Kudüs'ü görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah ile Kudüs'ü görüştü
Filistinli Temimi ailesinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
Filistinli Temimi ailesinin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
Kırmızı pelerin çayı satış fiyatı nedir?
Kırmızı pelerin çayı satış fiyatı nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek Afrika kıtasının olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek Afrika kıtasının olacaktır
Saray kumaşı 'Kutnia' ile markalaşıyor
Saray kumaşı 'Kutnia' ile markalaşıyor
Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi
Myanmar kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi
Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü
Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim