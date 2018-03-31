Adalet Bakanı Gül: İsrail Ortadoğu'ya kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İsrail bir an önce Ortadoğu'ya ektiği kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli, insanlığa karşı gerçekleştirdiği hukuk dışı saldırılarına son vermelidir." ifadesini kullandı.
Bakan Gül, Filistin'de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin sivil halka saldırısına ilişkin, Twitter'dan açıklama yaptı.
Gül, açıklamasında, "Filistinlilerin barışçıl gösterilerini orantısız güç kullanarak kana bulayan İsrail yönetimini şiddetle kınıyoruz. İsrail bir an önce Ortadoğu'ya ektiği kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli, insanlığa karşı gerçekleştirdiği hukuk dışı saldırılarına son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Muhabir: Ali Kemal Akan