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Adana Şehir Hastanesinde sona gelindi

Her türlü konforun düşünüldüğü VIP odalarından bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden polikliniklerine ve yoğun bakım ünitelerine kadar her alanı özenle dizayn edilmiş Adana Şehir Hastanesinde hasta kabulü için gün sayılıyor.

Adana Şehir Hastanesinde sona gelindi

Her türlü konforun düşünüldüğü VIP odalarından bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden polikliniklerine ve yoğun bakım ünitelerine kadar her alanı özenle dizayn edilmiş Adana Şehir Hastanesinde hasta kabulü için gün sayılıyor.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:50
Adana Şehir Hastanesinde sona gelindi

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği proje" olarak tanımladığı şehir hastanelerinden biri olan Adana Şehir Hastanesinde sona gelindi.

Merkez Yüreğir ilçesinde binlerce metrekare alanda inşaat çalışması tamamlanan şehir hastanesinin, VIP odalarından bekleme salonlarına, ameliyathanelerinden polikliniklerine ve yoğun bakım ünitelerine kadar her alanı özenle dizayn edildi.

Dünyanın en ileri teknolojisine sahip deprem izolatörleri sayesinde, olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini, hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek olan hastanede hasta kabulü için gün sayılmaya başlandı.

Hastanenin ana binasında bulunan 4 blokta hazırlanan içerisinde mutfağın yer aldığı VIP odaları, sağladığı konforla binanın en dikkat çekici alanları arasında yer aldı. Hasta odasının yanı sıra dinlenme ve toplantı odası ile 3 banyonun yer aldığı odalar, 5 yıldızlı otellerin adeta "kral dairelerini" anımsatıyor.

Her türlü konforun düşünüldüğü odalarda, hasta ve refakatçilere lüks hizmet imkanıyla sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

Ortadoğu'nun sağlık üssü

Aynı kampüs içerisinde bin 300 yataklı ana bina ile birlikte 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri merkezi yer alan şehir hastanesinin bölgenin ve Ortadoğu'nun sağlık üssü olması hedefleniyor

Sağlık turizmi açısından katkı sağlayacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesinin kent için yapılmış en önemli ve güzel yatırımlardan biri olduğunu bildirdi.

Adana Şehir Hastanesinin bölgenin en büyük sağlık merkezi olduğunu belirten Demirtaş, "Sadece Adana'ya değil, bölgeye hizmet edecek. Sağlık turizmi açısından da kente büyük katkı sağlayacak. Şu an inşaat bitti, temizlikleri ve son rötuşları yapılıyor. Kısmet olursa 15 ya da 18 Eylül'den sonra hasta kabulüne başlayacağız. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Adana şehir HastanesiTürkiye
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