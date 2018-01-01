Adana'da 'kaçak tavuk kesimi' operasyonu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaçak olarak tavuk kesimi yapıldığı tespit edilen iş yerinde iki ton beyaz et ve bin canlı hayvan ele geçirildi.
Akkapı Mahallesi'nde kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet polisleriyle adrese gitti.
Canlı tavuklar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi, ele geçirilen beyaz etlerde hastalık bulunup bulunmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.
İş yeri sahibine ise kaçak kesim yapmaktan para cezası uygulandı.
Muhabir: Abdullah Özkul