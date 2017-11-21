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Adil Öksüz için iade talebi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

Adil Öksüz için iade talebi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

21 Kasım 2017 Salı 16:39
Adil Öksüz için iade talebi

ANKARA (AA) - ZAFER FATİH BEYAZ - Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu iddia edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün iadesi istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı "Akıncı Davası" sanıklarından Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

"Akıncı Davası"na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya'da olduğu öne sürülen örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için hazırlanan talepnameyi Almanya'ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ayrıca mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan aynı davanın sanıklarından Fatih Arık için Yunanistan'a gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırladı.

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Türkiye
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