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'Adıyaman Altın Geven Balı' markalaşıyor

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Alan, "Adıyaman'ın balına güveniyoruz. Adıyaman Altın Geven Balı bundan sonra kalitesiyle Türkiye'de marka olacaktır." dedi.

'Adıyaman Altın Geven Balı' markalaşıyor

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Alan, "Adıyaman'ın balına güveniyoruz. Adıyaman Altın Geven Balı bundan sonra kalitesiyle Türkiye'de marka olacaktır." dedi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 13:07
'Adıyaman Altın Geven Balı' markalaşıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da üretilen ve "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret tescili yapılan balın marka olması için çalışmalar yürütülüyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın zengin bir floraya sahip olduğunu, bunun da üretilen balın kalitesine yansıdığını belirtti.

Bölgede üretilen balın prolin değerinin çok yüksek olduğunu, içerisinde de sakkaroz bulunmadığını vurgulayan Alan, Türkiye'deki marka ballardan çok daha kaliteli üretim yaptıklarını kaydetti.

Alan, il genelinde 75 bin kovanda bal üretildiğini belirterek, "Yörede 97 arıcımız organik bal ile uğraşıyor. Bunların 3 bin 810 kovanı var. Bu yıl bal veriminde çok ciddi artış mevcut. Yaklaşık 50 ton civarında da organik bal elde edeceğiz. Bu 'şifalı' dediğimiz, hiçbir ilaç kalıntısı olmayan baldır." dedi.

Adıyaman Altın Geven Balı kalitesiyle Türkiye'de marka olacaktır

Adıyaman Arıcılar Birliğinin "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret belgesi aldığını anımsatan Alan, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Yatırım Destekleme Programı kapsamında bal işleme ve paketleme tesisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı da kek, petek ve kovan üretim merkezi kurdu. Adıyaman'ın balına güveniyoruz. Adıyaman Altın Geven Balı bundan sonra kalitesiyle Türkiye'de marka olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bal verimi 8 kilogramdan 15 kilograma yükseldi

Adıyaman'ın kuzey ilçelerinden Gerger, Sincik ve Çelikhan'da ciddi bal üretimi yapıldığını aktaran Alan, floranın bu bölgelerde çok daha zengin olduğunu ifade etti.

Alan, geçen hafta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Adıyaman ziyaretinde "Beş bal ormanı kurma sözü" vermesiyle arıcıların adeta bayram ettiğini anlatan Alan, bundan sonraki süreçte Adıyaman'da arı kovanı dağıtmaya devam edeceklerini bildirdi.

Alan, bu yıl rekoltede de çok ciddi artış söz konusu olduğuna işaret ederek, "Geçmiş yıllarda kovan başına 8 kilogram civarında olan bal verimi, bu yıl 15 kilograma yükseldi. Arıcılarımızın yüzü gülmeye başladı. İnşallah bundan sonra verimimiz daha da artmaya devam edecek." diye konuştu.

Muhabir: Kemal Karagöz

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAdıyaman Altın Geven BalıTürkiye
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