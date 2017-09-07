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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

ByLock kullandığı iddia edilen 40 zanlıdan 32'si gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

ByLock kullandığı iddia edilen 40 zanlıdan 32'si gözaltına alındı.

07 Eylül 2017 Perşembe 15:35
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 32 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir'de 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Öğretmen, sağlık çalışanı, emekli emniyet mensubu, "mahrem imam" eşleri, askeri öğrenci sorumluları ve talebe mesullerinin de aralarında bulunduğu 32 zanlı gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı öne sürülen 32 zanlı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Firari 8 zanlı aranıyor.

Muhabir: Kemal Karagöz

Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet YapılanmasıTürkiye
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