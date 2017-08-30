Adıyaman'da yola tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) askeri aracın geçişinin ardından infilak ettirildi.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15. kilometresinde PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına önceden döşenen EYP, askeri aracın geçişinin ardından patlatıldı.

Can kaybının yaşanmadığı olaydan sonra bölgeye sevk edilen askeri birlikler, arama tarama faaliyetlerine başladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da olay mahallinde incelemede bulundu.Valilik açıklaması

Adıyaman Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nun Ormaniçi ve Palanlı köyü mevkisinde yol kenarına döşendiği ve el yapımı olduğu anlaşılan patlayıcının zırhlı aracın geçtiği sırada, bölücü terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

Patlama sırasında can kaybı ve herhangi bir hasarın yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Teröristlerin yakalanması için güvenlik kuvvetlerimizce geniş çaplı operasyon başlatılmış oluş, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.



